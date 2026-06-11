Generalni direktor kompanije "Telekom Srbija" Vladimir Lučić izjavio je danas da je plan da do kraja ove godine ili u prvom kvartalu 2027. godine dođe do spajanja sa evropskim tržištem kada je reč o romingu, odnosno da do tada bude ukinut roming građanima Srbije za EU.



Lučić je za televiziju K1 rekao, govoreći o pregovorima sa EU o uključivanju Zapadnog Balkana u režim "Roming kao kod kuće", da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra, istakavši da je eliminacija rominga velika novost za korisnike jer gde god da budu u Evropi, koristiće internet kao kod kuće.



Osvrćući se na prethodnu godinu i finansijske rezultate Telekoma, profit od 1,3 milijarde evra i više od 300.000 novih korisnika, Lučić je istakao da po trendu, kvalitetu, i načinu na koji kompanija raste, teško da bilo koji telekomunikacioni operater može da se poredi sa Telekomom.



Kako je naveo, pre dva meseca je kompanija izašla na dablinksko tržište kapitala kao jedina firma Zapadnog Balkana koja je to uradila, što sugeriše kakav je kvalitet kompanije.



- Pre dve godine smo izdali korporativne obveznice, a sada smo izdali druge, a da bismo to uradili morali smo da imamo kreditne rejtinge - rekao je Lučić.



Istakao je i da je Telekom u medijskom sadržaju napravio izuzetan kvalitet, s obzirom na to da se 1,1 milion korisnika od 2018. do danas, prebacilo na Telekom.



- Prošle godine je bila ta konsolidacija kada smo preuzeli United grupu i Orion. Time smo doveli do toga da je Telekom Srbija dominantan sa 62 odsro učešća na tržištu, i da drugi i treći naš konkurent Jetel (Yettel) i A1 koriste našu optiku uglavnom i koriste naš sadržaj. Mi imamo prihod od svakog korisnika, što nama donosi izuzetnu profitabilnost. S druge strane, za medije je bitno što smo prošle godine u toj konsolidaciji dali kanalima nacionalnu pokrivenost - objasnio je on, piše Kurir.



Lučić je rekao da je United grupa zbog političkih ambicija, tri godine pokušavala da se bori sa Telekomom, i to neviđenom medijskom kampanjom, napomenuvši da su 2021. godine, kada je Telekom preuzeo Premijer ligu i Jetel, otišli korak dalje u jednu od najjačih lobističkih britanskih kompanija, sa ciljem da stave njega lično i Telekom Srbija na američku crnu listu.



Prema njegovim rečima, iako su od 2021. do 2025. pokušali da ocrne kompaniju svuda i uložili desetine miliona evra, Telekom je uprkos tome pokazao još već uspeh i kvalitet nego ranije.



- Imamo i ugovor sa američkom Exim bankom. Direktnu podršku američke Exim banke i američke države za razvoj 5G-a, kao i partnerstva sa kompanijama kao što su Vodafone i Amazon, te sa najvećim finansijskim institucijama Evrope i Amerike - izjavio je on.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.