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Srbija

Posle dogovora sa Srbijom oglasio se MOL

Kompanija MOL saopštila je da je uspešno završila pregovore sa Vladom Srbije u vezi sa akcionarskim sporazumom koji se odnosi na potencijalnu promenu vlasničke strukture Naftne industrije Srbije (NIS).

Autor:  Nina Stojanović
11.06.2026.10:09
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Posle dogovora sa Srbijom oglasio se MOL
Foto:csikiphoto / Shutterstock.com
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U saopštenju mađarske kompanije navodi se:

"MOL je uspešno okončao pregovore sa Vladom Republike Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije a.d. („NIS“). Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija."

Ova informacija dolazi nakon što je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila da je postignut dogovor između Srbije i MOL-a.

Na svom Instagram profilu ministarka je navela:

"Danas smo uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa madjarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (“shareholder agreement”) između Republike Srbije i MOL-a."

Ona je potom iznela detalje postignutog dogovora:

"Ono sto je dogovoreno izmedđ Srbije i MOL-a, izmedju ostalog, je:

"Ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56.15% udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih 5 odsto akcija u NIS-u sto će drzavi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju."

Govoreći o radu Rafinerije nafte u Pančevu, ministarka je istakla:

"Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima, kao u poslednje 4 godine pre uvodjenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao. Upravo ovakav rad Rafinerije, a neophodan da zadovolji srpsko tržište naftnih derivata, bilo je jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu i ponosna sam što smo uspeli da napravimo veoma važan i koristan dogovor za gradjane Srbije."

Prema njenim rečima, Srbija bi dobila i veći uticaj u upravljanju kompanijom:

"Članovi srpske strane u odboru direktora NIS-a imaće generalno veća ovlašćenja nego do sada u donošenju ali i blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Republiku Srbiju. Takav uticaj država Srbija nije imala od 2008.godine kada je NIS privatizovan."

Na kraju je poručila:

"Nastavljamo da radimo posvećeno na pronalaženju dugoročnog rešenja za kompaniju NIS, a usled uvodjenja američkih sankcija, za koje država Srbija, njena Vlada ili njeni gradjani nisu ništa krivi."

Dalji razvoj događaja zavisiće od eventualnog dogovora između Gaspromnjefta i MOL-a, kao i od saglasnosti američke Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAC), bez koje transakcija ne može biti realizovana.

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Rusija MOL dogovor Naftna industrija Srbije NIS

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