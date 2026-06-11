Zamislite da na jednom mestu možete da pronađete smeštaj na Zlatiboru, vikend u Vrnjačkoj Banji, vožnju Uvcem ili obilazak manastira - bez pretraživanja desetina sajtova. Upravo to je cilj novog domaćeg projekta koji bi mogao da promeni način na koji se putuje kroz Srbiju, piše Politika.

U Beogradu je predstavljena nova digitalna platforma koja ima ambiciozan cilj – da objedini gotovo kompletnu turističku ponudu Srbije na jednom mestu.

Projekat, iza kojeg stoje domaći stručnjaci iz turističkog sektora predvođeni direktorom JUTE Aleksandrom Seničićem, zamišljen je kao svojevrsni "Buking Srbije", gde će korisnici moći da pronađu smeštaj, turističke ture, izlete, prevoz, osiguranje i brojne druge usluge vezane za putovanja.

Prvi put sve na jednom mestu

Za razliku od stranih platformi koje uglavnom nude samo smeštaj ili pojedinačne usluge, nova domaća platforma trebalo bi da objedini kompletnu turističku ponudu Srbije.

To znači da će korisnici moći da rezervišu:

hotele,

apartmane,

seoska domaćinstva,

turističke ture,

izlete,

prevoz,

putno zdravstveno osiguranje,

osiguranje od otkaza putovanja,

asistenciju na putu.

U početnoj fazi na platformi će se naći oko 6.000 registrovanih i kategorisanih domaćinstava iz Srbije.

Od Zlatibora do Uvca

Plan je da na jednom mestu budu predstavljene najpoznatije turističke destinacije Srbije.

Od planina i banja, preko jezera i reka, pa sve do kulturno-istorijskih lokaliteta i izletišta.

Poseban akcenat biće stavljen na promociju domaćeg turizma kroz programe inspirisane popularnim vodičem „52 vikenda u Srbiji“, koji godinama podstiče građane da upoznaju manje poznate lepote zemlje.

Za mnoge putnike upravo nedostatak preglednih informacija predstavlja najveću prepreku pri planiranju odmora, a cilj nove platforme je da taj problem reši.

Nije konkurencija agencijama

Tvorci projekta naglašavaju da platforma nije zamišljena kao konkurencija turističkim agencijama.

Naprotiv.

Ideja je da agencije dobiju moderan kanal preko kojeg će lakše doći do korisnika, dok će putnici na jednom mestu moći da uporede ponude i pronađu ono što im najviše odgovara.

Jedna od zanimljivijih opcija biće mogućnost da korisnik jednim klikom pošalje zahtev svim turističkim agencijama koje se nalaze na platformi i dobije više različitih ponuda.

Aplikacija je već dostupna

Aplikacija pod nazivom "Travelina" već može da se preuzme na Android i iPhone uređajima.

Korisnici već sada mogu da isprobaju osnovne funkcionalnosti i pošalju sugestije koje će pomoći u daljem razvoju platforme.

Do kraja septembra očekuje se značajno proširenje ponude i uključivanje velikog broja turističkih sadržaja iz svih krajeva Srbije.

Šansa za domaći turizam

U vremenu kada milioni ljudi putovanja planiraju isključivo preko mobilnog telefona, ovakav projekat mogao bi da bude važan korak za domaću turističku industriju.

Osim što bi olakšao pronalaženje smeštaja i organizaciju putovanja, mogao bi da promoviše manje poznate destinacije koje često ostaju u senci najpopularnijih turističkih centara.

Za putnike to znači manje vremena provedenog u pretrazi, a više vremena za uživanje u putovanju.

Ako plan uspe, Srbija bi prvi put mogla da dobije jedinstveno digitalno mesto na kojem će se nalaziti gotovo sve što domaći i strani turisti žele da vide i rezervišu.

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