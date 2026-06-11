NBS donela važnu odluku - kamatne stope ostaju iste

Narodna banka Srbije (NBS) odlučila je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, dok su nepromenjene ostale i kamatne stope na depozitne olakšice (4,5 odsto) i kreditne olakšice (7 odsto).

Odluka je doneta u trenutku kada inflacija u Srbiji i dalje ostaje u granicama cilja, ali se istovremeno pojavljuju novi rizici koji dolaze iz međunarodnog okruženja, pre svega zbog rasta cena energenata i sukoba na Bliskom istoku, piše Blic.

Šta to znači za građane?

Za većinu građana ova odluka znači da za sada nema dodatnog pritiska na kamate za kredite, ali ni nagoveštaja skorog pojeftinjenja zaduživanja.

NBS ocenjuje da se inflacija trenutno kreće u očekivanim okvirima. U aprilu je iznosila 3,3 odsto, što je više nego u martu kada je bila 2,8 odsto. Glavni razlog za ubrzanje bio je rast cena nafte na svetskom tržištu, koji se preliva i na domaće cene goriva.

Kako navode iz centralne banke, poskupljenje goriva bilo bi još izraženije da država nije intervenisala smanjenjem akciza i korišćenjem robnih rezervi.

Upozorenje zbog cena nafte

Posebnu zabrinutost izaziva situacija na Bliskom istoku i problemi u transportu kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih energetskih koridora na svetu.

Rast cena nafte ne utiče samo na gorivo. On povećava troškove proizvodnje, transporta i poslovanja, što kasnije može da dovede do rasta cena hrane, robe široke potrošnje i usluga.

U NBS procenjuju da bi inflacija mogla da ostane u granicama cilja do septembra, ali da bi krajem ove i početkom naredne godine mogla privremeno da pređe gornju granicu dozvoljenog opsega.

Kada bi inflacija mogla da počne da pada?

Prema projekcijama centralne banke, pod uslovom da energetska kriza ne potraje dugo, inflacija bi trebalo da počne da usporava tokom naredne godine i da se sredinom 2027. vrati u željene okvire.

Tome bi trebalo da doprinesu:

restriktivna monetarna politika NBS,

slabljenje globalnih troškovnih pritisaka,

sporiji rast zarada,

stabilizacija cena energenata na svetskom tržištu.

Privreda Srbije nastavlja da raste

Uprkos izazovima, srpska ekonomija beleži rast.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod Srbije u prvom tromesečju 2026. godine porastao je za 3,2 odsto, što je više od prvobitnih procena.

Pozitivni rezultati zabeleženi su i u industriji, trgovini i turizmu, dok dodatni podsticaj privredi stiže kroz velike investicione projekte povezane sa programom Ekspo 2027.

Istovremeno, kreditna aktivnost nastavlja da raste. Krediti privredi i stanovništvu u aprilu su zabeležili međugodišnji rast od čak 17,1 odsto.

NBS poručuje: Spremni smo da reagujemo

Iz centralne banke naglašavaju da pažljivo prate situaciju na globalnom tržištu energenata i moguće posledice po domaću ekonomiju.

Ukoliko rast cena nafte počne snažnije da utiče na ostale cene i inflaciona očekivanja građana i privrede, NBS poručuje da će koristiti sve raspoložive instrumente kako bi očuvala cenovnu stabilnost.

Ono što građane trenutno najviše zanima

Za sada nema novih povećanja kamata, nema nagoveštaja vanrednih mera i nema promena za postojeće korisnike kredita. Međutim, poruka Narodne banke Srbije je jasna – naredni meseci u velikoj meri zavisiće od razvoja situacije na svetskom tržištu nafte i geopolitičkih prilika.

Posle nekoliko godina borbe sa inflacijom, građani su posebno osetljivi na svako novo poskupljenje. Upravo zato će kretanje cena goriva i energenata u narednom periodu biti jedan od ključnih faktora koji će uticati na troškove života u Srbiji.

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