Tibine već organizovane u 30 mesta u Srbiji, i da je cilj do kraja godine obići ukupno 80 opština i gradova i razgovarati sa 20.000 penzionera, rekao je Ognjenović prenosi Tanjug.

Najčešći problemi penzionera

Ognjenović je rekao da su na dosadašnjim tribinama penzioneri najčešće spominjali probleme koji se tiču ostvarivanja njihovih prava i dodao da PIO fond radi na tome da se taj proces olakša, kao i da se što veći broj usluga digitalizuje.



"Naravno, onaj osnovni zahtev penzionera jeste novčani i to je povećanje penzije. I mi ćemo se potruditi, kao i u prethodnim godinama, da ove godine bude osetno povećanje penzije i da naši penzioneri konačno žive bolje", dodao je Ognjenović.



Posebna pažnja, kako je istakao, biće pružena penzionerima sa najnižim primanjima, odnosno penzijama do 40.000 dinara.



"I to neće biti samo novčano izdavanje Republike Srbije i Fonda PIO, već ćemo gledati da to bude sveobuhvatno izdavanje države, da smanjimo i cenu lekova, ali i još neke stvari koje ćemo zajedno sa Savezom penzionera dogovoriti, i sa našim penzionerima upravo na ovakvim tribinama", rekao je Ognjenović.

Još jedna podela paketa do kraja godine

On je najavio da će do kraja godine biti organizovana još jedna podela paketa za najugroženije penzionere, tako da do kraja godine bude podeljeno ukupno 115.000 paketa.



Predsednik SAPENS Andreja Savić je naglasio da na celoj teritoriji grada Beograda živi oko 400.000 penzionera, dok ih je na teritoriji Mladenovca relativno mali broj - 11.000.



"Ali nama je izuzetno važno da mi danas na tribini čujemo živu reč, da čujemo šta naši korisnici penzija misle, šta predlažu, šta smatraju da treba promeniti kako bi se poboljšao njihov status", rekao je Savić za Tanjug.



I kada je u pitanju usklađivanje penzija, i kada je u pitanju poboljšanje zdravstvenog ili materijalnog položaja, naveo je on, SAPENS, kao krovna organizacija penzionera i najveća organizacija civilnog društva u Srbiji, slediće državnu politiku.

"Želimo da uz jedan autentičan, objektivan i vrlo racionalan pristup posredujemo između mera državne politike i naše baze, naših udruženja širom Srbije", dodao je Savić.



Predsednica GO Mladenovac Suzana Vasić istakla je da ova opština ima veoma dobru saradnju sa opštinskom organizacijom penzionera i da će i u budućnosti nastaviti da finansira projekte usmerene na brigu o njima.



"To su konkretno česta druženja, razni sportski i kulturni događaji, kao i izleti za penzionere koje realizujemo tokom godine", navela je ona.



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