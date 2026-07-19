Vučić iz Lapova saopštio dobre vesti: "Za 15 dana rešavamo najveći problem građana"

Kako je naveo, reč je o najvećem problemu sa kojim se građani ove opštine suočavaju.

"Rešićemo problem koji je najveći za vas, platiće država Srbija", poručio je Vučić.

Novi projekti za Lapovo

Predsednik je najavio da će, pored vodovoda, biti završeni radovi na školi, kao i da će biti izrađen projekat za kanalizacionu mrežu.

Govoreći o infrastrukturnim ulaganjima u Šumadiji, istakao je da će za Batočinu biti izgrađen put do Dobrovodice, uz podršku partnera iz Azerbejdžana, kao i da će uskoro biti otvorena obilaznica oko Kragujevca u dužini od šest kilometara.

Govorio i o projektu Ekspo

Vučić je rekao da će u okviru priprema za Ekspo 2027 biti realizovani i projekti u Lapovu, uključujući ulaganja u školsku infrastrukturu.

Dodao je da se radovi na kompleksu Ekspa odvijaju planiranom dinamikom i da uskoro počinje unutrašnje opremanje oko 1.500 stanova.

"Voda je najveći problem"

Predsednik je naglasio da Lapovo ima manje od 7.000 stanovnika i da je upravo rešavanje pitanja vodosnabdevanja prioritet.

Kako je rekao, opština nema sredstva za projekat kanalizacije, zbog čega će pomoć države biti ključna za realizaciju planiranih radova.

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