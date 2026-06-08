Naime, cilj ovih mera nije jednokratna pomoć, već širi pokušaj da se poboljša finansijska sigurnost i svakodnevni život penzionera.

Fokus na ono što penzionerima najviše znači - zdravlje i osnovni troškovi

Tokom obraćanja na šestoj izbornoj sednici Skupštine PUPS-a, Vučić je naglasio da država želi da obezbedi uslove u kojima nijedan građanin neće biti primoran da bira između osnovnih životnih potreba i zdravlja. Poseban akcenat stavljen je na troškove lekova i medicinske nege, koji su za mnoge penzionere jedan od najvećih mesečnih izdataka.

"Želim da budem siguran da će svaki čovek moći da priušti lek koji mu je potreban i da niko zbog toga neće da trpi ili strada", poručio je predsednik.

Novi paket mera ne posmatra se samo kroz finansijsku pomoć, već i kroz širi koncept socijalne sigurnosti i pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Šta se za sada zna o novom paketu mera?

Prema dostupnim informacijama, novi paket mera bi trebalo da bude predstavljen krajem juna, najverovatnije 27. ili 28. juna u Beogradu. Očekuje se da tada budu saopštene konkretne odluke - koliko će iznositi pomoć, ko će sve imati pravo na nju i na koji način će biti isplaćivana.

Predsednik je najavio da se radi o "velikom paketu", uz poruku da građani mogu da očekuju konkretne rezultate:

"Pripremamo jedan veliki paket i verujem da ćemo ga tada predstaviti. Uveren sam da će građani biti veoma zadovoljni“, rekao je Vučić.

Za sada, međutim, nema preciznih podataka o tome da li će mere biti jednokratne, višekratne ili sistemske prirode.

Ono što je jasno - pomoć neće biti simbolična

Jedna od ključnih poruka koja je izazvala pažnju javnosti jeste da se ne radi o manjim, simboličnim isplatama kakve su ranije ponekad primenjivane.

"Ne govorimo o paketu u kojem će neko dobiti hiljadu ili dve hiljade dinara. Reč je o značajno većim iznosima", istakao je predsednik.

Ova izjava sugeriše da bi nova mera mogla da ima jači finansijski efekat, posebno za penzionere sa nižim primanjima, kojima i male promene u budžetu značajno utiču na svakodnevni život.

Šta penzioneri mogu da očekuju?

Iako je još rano za konkretne zaključke, iz dosadašnjih najava mogu se izdvojiti potencijalni pravci:

veća finansijska podrška u odnosu na ranije pakete

fokus na troškove lekova i osnovnih životnih potreba

mere koje bi mogle imati dugoročniji efekat na standard

posebna pažnja najugroženijim penzionerima

Ostaje da se vidi da li će novi paket uključivati jednokratne isplate, trajne dodatke ili kombinaciju više modela pomoći.

Do kraja juna, kada se očekuje zvanično predstavljanje paketa, ostaje da se vidi kako će država konkretno oblikovati ove mere i u kojoj meri će one zaista doprineti poboljšanju standarda najstarijih građana.

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