Prema zvaničnom kalendaru, penzije će najpre dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima isplata počinje 5. maja, i to istovremeno na račune, kućne adrese i na šalterima pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposleni, isplata će se odvijati u dva termina:

- 9. maj - isplata preko tekućih računa i,

- 11. maj - isplata na kućne adrese i na šalterima pošta.

Penzioneri iz kategorija poljoprivredni i vojni penziju će dobiti 6. maja, bez obzira na način isplate.

Korisnicima penzija iz bivših republika SFRJ novac će biti uplaćen 8. maja, piše Blic Biznis.

PIO fond podseća da se isplate realizuju prema unapred utvrđenom rasporedu, a penzionerima se savetuje da prate termine u skladu sa kategorijom kojoj pripadaju.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.