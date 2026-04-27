Kako je naveo, stan je kupio pre sedam godina uz kredit na 28 godina, a mesečna rata bila mu je manja od kirije koju je ranije plaćao.

Međutim, nedavno je dobio obaveštenje da zgrada mora da obnovi fasadu, zbog čega svaki stanar treba da izdvoji oko 18.000 evra.

"To ne mogu i ne želim da platim", naveo je u objavi.

Njegovo iskustvo izazvalo je više od 1.400 komentara, a mišljenja su podeljena – dok jedni smatraju da su takva pravila normalna, drugi kritikuju visoke dodatne troškove.

Obavezni troškovi koje mnogi ne očekuju

U komentarima su se javili brojni korisnici koji su objasnili da su ovakvi izdaci uobičajeni u zgradama sa više vlasnika.

U Nemačkoj stanari mesečno plaćaju tzv. „Hausgeld“, iz kojeg se finansira održavanje zgrade i veći radovi poput fasade, krova ili instalacija. Međutim, ako fond nije dovoljan, uvodi se dodatna uplata – poznata kao „Sonderumlage“.

"Posle fasade dolaze prozori, cevi, lift, grejanje… tome nema kraja. Celi život ćeš raditi za stan", napisao je jedan korisnik.

Drugi su podelili slična iskustva, navodeći da su morali da plaćaju radove čak i kada ih ne koriste.

Odluke donosi većina stanara

Važno pravilo u ovakvim zgradama jeste da odluke o velikim radovima donosi većina vlasnika.

To znači da, čak i ako neko nije saglasan ili nije prisustvovao sastanku, mora da učestvuje u troškovima ako većina izglasa renoviranje.

Zbog toga korisnici savetuju da se pre kupovine detaljno proveri stanje zgrade, fond za održavanje i planirani radovi.

Postoji mogućnost otplate

Neki ističu da se ovakvi troškovi mogu plaćati na rate ili putem kredita, ali upozoravaju da to i dalje predstavlja veliki finansijski teret.

"Stan sa novom fasadom može vredeti i do 30 odsto više", naveo je jedan od učesnika rasprave.

Realnost života u zgradi

Rasprava je otvorila i šire pitanje života u stambenim zajednicama.

"Kupujete samo unutrašnjost stana, a sve ostalo delite sa drugim vlasnicima – i troškove i odluke", poručio je jedan korisnik.

Zbog toga neki smatraju da je kupovina kuće dugoročno jednostavnije rešenje, dok drugi ističu prednosti podstanarskog života bez dodatnih obaveza.

Ovaj slučaj pokazuje da kupovina stana u Nemačkoj ne podrazumeva samo otplatu kredita, već i niz dodatnih troškova koji mogu biti značajni.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se pre kupovine detaljno analiziraju svi uslovi, kako bi se izbegla neprijatna iznenađenja, piše Dnevno.

