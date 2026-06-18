Svečana dodela ovih rešenja majkama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine organizovana je u Palati Srbija, a resorna ministarka je nakon dodele poručila da država brine o porodicama i na ovaj način podstiče jačanje porodice i na stvaranje boljih uslova za život ljudi.

"Danas ponovo delimo radost jedni sa drugima. Delimo radost sa svim majkama koje su za svoje porodice ostvarile pravo na subvenciju za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Verujem da je za svaku od vas ovo važan korak ka boljoj i većoj sigurnosti i ka većoj stabilnosti porodičnog života", rekla je Žarić Kovačević.

Ukazala je da je ministarstvo kojim rukovodi svesno toga da svako dete donosi novu radost, ali i novu snagu i nove planove.

"Jedan od najvažnijih planova svakog roditelja jeste da svom detetu obezbedi sigurno i podsticajno okruženje za odrastanje. Upravo zato država nastoji da bude pouzdan partner našim porodicama, posebno onda kada se donose važne životne odluke i kada je podrška najpotrebnija", rekla je Žarić Kovačević.

Istakla je da to što je Komisija za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta na 16. sednici odobrila 64 zahteva vrednosti veće od milion evra znači da će isto toliko porodica, uz podršku države, lakše doći do svog prvog doma.

"Od prve sednice novog saziva Komisije, dakle u ovom mandatu za ovu namenu, izdvojili smo oko 12 miliona evra, dok je od primene uredbe koja je doneta na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, dakle od 2022. godine, do danas podršku dobilo preko 1.600 porodica širom Srbije, za šta je država izdvojila oko 27 miliona evra", rekla je Žarić Kovačević.

Istakla je da ti rezultati pokazuju da ova mera nije jednokratna pomoć, već da je to deo jedne dugoročne politike koja je usmerena na jačanje porodice i na stvaranje boljih uslova za život ljudi.

"Posebno mi je važno što ova mera daje rezultate u svim krajevima Srbije, od velikih gradova do najmanjih opština i sela. To pokazuje da država prepoznaje potrebe porodica bez obzira na to gde te porodice žive i da želi da im pruži konkretnu podršku onda kada im je ona najpotrebnija", rekla je Žarić Kovačević.

Resorna ministarka osvrnula se i na druge mere i rezultate rada ministarstva kojim rukovodi, među kojima je i povećanje cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak na 18.000 dinara.

"To je u aprilu ove godine bio je jedan od glavnih koraka u našoj borbi za bolji materijalni položaj socijalno ugroženih porodica sa decom, imajući u vidu da je njima ova podrška najpotrebnija. Rezultati korigovanja cenzusa su takvi da je u periodu od marta do kraja maja meseca više od 10.000 dece ostvarilo pravo na dečiji dodatak, dok država za ove namene izdvaja svakog meseca 38,3 miliona dinara više u odnosu na period pre povećanja cenzusa", rekla je Žarić Kovačević.

Navela je da ržavni Alimentacioni fond koristi u ovom trenutku 841 dete u Srbiji i da su iz sredstava fonda isplatili alimentacije u ukupnoj vrednosti većoj od 40 miliona dinara. "Kroz Alimentacioni fond pružamo podršku deci koja ne dobijaju redovno izdržavanje, jer verujemo da svako dete zaslužuje sigurno detinjstvo i jednake šanse za razvoj", rekla je ona.

Podsetila je da je u toku i javna rasprava o predlogu programa za prevenciju i zaštitu dece od nasilja koja će važiti za period od 2026. do 2030. godine, dok će Akcioni plan važiti do 2028. godine.

"Mi stavljamo prvi put fokus na prevenciju i ranu intervenciju, ali i unapređujemo mehanizme zaštite uvodeći inovativne pristupe. Bezbednost naše dece se tiče svih nas i zato pozivam da pošaljete predloge, komentare i sugestije do 25. juna, do kada traje javna rasprava", rekla je Žarić Kovačević.

Dodala je da je planirano da Strategija demografskog razvoja Srbije za period od 2026. do 2036. godine, sa projekcijama do 2050. godine bude doneta do kraja godine.

"To je prvi dokument koji se bavi konkretnim razvojem ljudskog kapitala u Srbiji. Upravo su ljudi, kvalitet njihovog života, rada, lečenja, školovanja u fokusu, jer nema razvoja bez ljudi, odnosno njihovog potencijala koji se ostvaruje na najbolji mogući način", rekla je Žarić Kovačević.

Uputila je čestitke majkama ističući da će nastaviti da rade na tome da svaka porodica u Srbiji ima još više podrške, više sigurnosti i više razloga da svoju budućnost gradi u matici, piše Tanjug.

"Neka domovi koje gradite budu ispunjeni dečijim osmesima, ljubavlju i zajedništvom", poručila ne Žarić Kovačević.

Uručenju rešenja prisustvovale su majke iz različitih krajeva Srbije koje su ostvarile pravo na subvenciju.

Monika Zlatanović iz Pirota koja je za stan od 72 kvadratna metra dobila subvenciju u iznosu od 20.000 evra rekla je da je ona veoma značajna pomoć države zahvaljujući kojoj će rešiti krov nad glavom.

"Ova subvencija je omogućila mojoj četvoročlanoj porodici da kupimo našu prvu nekretninu budući da mi nemamo rešeno stambeno pitanje već šest godina. Drago nam je što ćemo se konačno skućiti", rekla je Zlatanovićeva.

Ukazala je da je cena kvadrata u Pirotu u poslednjih par godina dosta velika, kao i da zahvaljujući ovoj subvenciji su uspeli da pronađu nekretninu koju mogu da priušte.

Samira Gibanica iz Novog Sada koja je za stan od 42 kvadratna metra dobila subvenciju u iznosu od 20.000 evra poručila je drugim majkama da se prijave za ove subvencije i da pokažu strpljenje dok traje procedura.

"Pre dve godine sam se doselila u Novi Sad, sa službom sam prešla u taj grad da radim i tada sam ostala u drugom stanju i dobila sam kćerku. Imala sam u planu da kupim nekretninu, ali su jako skupe nekretnine pa je potraga za stanom trajala malo duže. Kada sam pronašla nekretninu koja mi odgovara podnela sam zahtev za dobijanje subvencije i hvala Bogu danas sam tu da uzmem rešenje", rekla je Gibanica.

Dušica Teodorović iz Beograda koja je za stan od 43 kvadratna metra dobila subvenciju u iznosu od 18.500 evra rekla je da je ova subvencija veoma značajna za njenu četvoročlanu porodicu.

"Jedno dete skoro da ima dve godine, dok drugo dete ima četiri meseca. Pronaći nekretninu bilo je malo teže, zato što su mnogi u nekom strahu od prodavaca do agenata za nekretnine, ali mislim da za tim zaista nema potrebe. Proces prikupljanja papirologije i svega nije uopšte toliko komplikovan. Sve može sve da se reši u par dana, dosta toga se rešava službenim putem, tako da u suštini samo je potrebno naći nekretninu", rekla je Teodorovićeva.

Ovi ugovori dodeljeni su na osnovu toga što je Komisija za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta na 16. sednici održanoj 12. juna odobrila novih 64 zahteva vrednih više od milion evra.

Od 2022. godine, kada je i doneta odgovarajuća Uredba na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, uloženo je oko 27 miliona evra za nove domove širom Srbije za više od 1.600 porodica, a koje su zahvaljujući ovoj meri dobile krov nad glavom.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.