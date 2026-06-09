Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik Opštine Nova Varoš Branko Bjelić potpisali su ugovor kojim je ovoj opštini dodeljeno 10 miliona dinara za adaptaciju tavanskog prostora istorijske zgrade Kajmakamije i uređenje nove čitaonice u okviru Narodne biblioteke „Jovan Tomić“.

Reč je o projektu koji će starom prostoru dati potpuno novu namenu i stvoriti mesto za književne večeri, kulturne programe, promocije i okupljanja građana.

Nova čitaonica i sala za više od 100 ljudi

Sredstva su obezbeđena kroz program Ministarstva kulture „Gradovi u fokusu“, dok će Opština Nova Varoš iz budžeta izdvojiti dodatna dva miliona dinara, piše Tanjug.

Prema planu, tavanski prostor Kajmakamije biće u potpunosti renoviran i prilagođen potrebama biblioteke. U novom delu objekta biće smeštena čitaonica sa legatima zavičajnih stvaralaca, kao i multifunkcionalna sala koja će moći da primi više od 100 posetilaca.

Kako je istakao ministar kulture Nikola Selaković, cilj projekta nije samo obnova prostora, već i stvaranje novog centra kulturnih dešavanja u ovom delu Srbije.

"Adaptacijom prostora koji do sada nije imao posebnu namenu podržavamo razvoj kulture i kulturnih sadržaja u Novoj Varoši. Ovo je važna investicija za građane, posebno imajući u vidu položaj opštine i izazove života u sredinama na velikim nadmorskim visinama", rekao je Selaković.

Više od 47 miliona dinara za kulturu u Novoj Varoši

Ministar je podsetio da je Ministarstvo kulture u poslednje četiri godine značajno ulagalo u ovu opštinu.

Od 2023. do 2026. godine, kroz različite programe i konkurse, za kulturne projekte u Novoj Varoši opredeljeno je više od 47,5 miliona dinara.

Prema njegovim rečima, nova čitaonica mogla bi da postane jedno od najvažnijih mesta kulturnih okupljanja ne samo u Novoj Varoši, već i na području Zlatiborskog okruga i šireg regiona Raške oblasti.

Nova ulaganja stižu i za zaštitu kulturnog nasleđa

Pored ulaganja u biblioteku, najavljena su i dodatna sredstva za obnovu kulturno-istorijskih spomenika.

Ministarstvo kulture će, kako je najavljeno, izdvojiti više od 4,7 miliona dinara za restauraciju i konzervaciju Crkve brvnare u selu Radijevići kod Nove Varoši.

Radovi će biti realizovani u saradnji sa Regionalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, koji je nadležan za zaštitu kulturnog nasleđa na području Zlatiborskog okruga.

Program koji menja kulturnu mapu Srbije

Program „Gradovi u fokusu“ jedan je od najvećih i najznačajnijih projekata Ministarstva kulture.

Tokom 2026. godine kroz ovaj program raspodeljeno je 430 miliona dinara za 31 grad i opštinu širom Srbije.

Cilj programa je unapređenje kulturne infrastrukture, obnova važnih objekata i stvaranje novih sadržaja koji će građanima omogućiti kvalitetniji kulturni život.

Za Novu Varoš to znači novu čitaonicu, više prostora za kulturne događaje i dodatna ulaganja u očuvanje bogatog kulturnog nasleđa ovog kraja.

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