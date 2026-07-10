Sama avio-kompanija je podnela zahtev za insolventnost zbog postojećih i neupravljivih dugova.

Početni zahtev je odbijen, ali je sada odobren, prema izveštajima ukrajinskih medija.

Bees Airlines je počeo sa radom u martu 2021. godine. Neposredno pre početka ruske ofanzive, u februaru 2022. godine, avio-kompanija je bila prisiljena da preseli celu svoju flotu u inostranstvo na zahtev svojih zakupaca.

Kasnije je Ukrajinska uprava za civilno vazduhoplovstvo opozvala kompaniji sertifikat vazdušnog operatera. Flota se sastojala od četiri aviona Boeing 737-800, prensoi Avio Press.



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