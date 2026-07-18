Predsednik SAD Donald Tramp okrivio je Kanadu za dim od šumskih požara koji je prekrio veliki deo Amerike i zapretio da će troškove nastale zbog zagađenja vazduha dodati na već postojeće carine na kanadsku robu.

Gust dim od stotina požara u Kanadi tokom prethodna dva dana proširio se od američkog Srednjeg zapada do severoistoka, zbog čega su vlasti u više saveznih država upozorile stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru.

Tramp je na društvenoj mreži Trut soušal poručio da Kanada "ne održava svoje šume i rastinje kako treba" i ocenio da su Sjedinjene Američke Države "nepotrebno izložene prljavom, zagađenom i nezdravom vazduhu".

"Ovo je svesni nemar koji postaje godišnja pojava i košta SAD milijarde dolara. Cena tog zagađenja mora biti dodata carinama koje Kanada već plaća", naveo je Tramp, dodajući da će razgovarati sa kanadskim premijerom Markom Karnijem.

Klimatski stručnjaci, međutim, odbacuju Trampovo objašnjenje i ističu da su sve učestaliji i razorniji požari posledica rasta temperatura, suše i ekstremnih vremenskih uslova.

Najteže je pogođena kanadska pokrajina Ontario, gde je izgorelo više od 2.600 kvadratnih kilometara zemljišta, hiljade ljudi evakuisano, a pojedine autohtone zajednice potpuno su uništene u požarima. Vlasti Ontarija najavile su kupovinu 11 novih aviona za gašenje požara, piše RT Balkan.

I Amerika se ove godine suočava sa iznadprosečnom sezonom požara. Od početka godine izgorelo je oko 3,7 miliona jutara, što je znatno više od desetogodišnjeg proseka.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.