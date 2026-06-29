Ako izgubite mnogo vremena na određenim autoputevima zbog radova na putu ili saobraćajnih gužvi, možete zahtevati delimičan, a u nekim slučajevima i potpuni povraćaj putarine koju ste platili.

Putovanje italijanskim autoputevima često znači plaćanje računa na naplatnoj rampi, a leti često i stajanje u redu.

Međutim, od 1. juna ove godine, neki vozači mogu dobiti bar deo tih troškova nazad. Novo pravilo se primenjuje na kašnjenja uzrokovana radovima na putu ili velikim saobraćajnim gužvama na određenim deonicama auto-puta.

U praksi, to znači da vozači više ne plaćaju samo za korišćenje autoputa, već sve više gledaju i na kvalitet usluge koju su dobili.

Kada možete zahtevati povraćaj novca?

U slučaju radova na putu, pravila zavise od dužine putovanja. Za putovanja do 30 kilometara, povraćaj novca može se dobiti bez obzira na trajanje kašnjenja.

Za udaljenosti od 30 do 50 kilometara, kašnjenje mora biti najmanje 10 minuta, a za udaljenosti duže od 50 kilometara, najmanje 15 minuta. Za veće saobraćajne gužve, pragovi su viši. Ako kašnjenje traje od 60 do 119 minuta, može se vratiti 50 procenata putarine.

Za kašnjenja od 120 do 179 minuta, povraćaj je 75 odsto, a ako čekanje traje 180 minuta ili više, moguć je potpuni povraćaj novca.

Ne važi za svaku saobraćajnu gužvu

Važno je znati da se povraćaj novca ne odnosi na svaki red. Ako je kašnjenje uzrokovano nesrećom, lošim vremenom, hitnom intervencijom ili drugim vanrednim okolnostima, pravo na povraćaj novca možda neće biti dostupno.

Pravilo se trenutno primenjuje na mreže pojedinačnih operatera, uključujući Autostrade per l'Italia, Raccordo Autostradale Valle d'Aosta, Società Autostrada Tirrenica i Tangenziale di Napoli. To znači da vozači ipak treba da provere pre putovanja da li sistem pokriva rutu kojom putuju.

Kako da zatražite povraćaj novca? Najlakši način je da registrujete registarsku tablicu vozila ili elektronski uređaj za naplatu putarine, nakon čega se povraćaj može automatski obraditi.

Međutim, postoji i opcija bez registracije. U ovom slučaju, trebalo bi da sačuvate potvrdu sa naplatne rampe, skenirate je ili fotografišete i podnesete zahtev onlajn.

Potvrda se može koristiti za zahtev četiri sata nakon izlaska sa autoputa, a vozač će dobiti kod putem e-pošte za proveru statusa povraćaja.

Korisno za letnja putovanja Za vozače iz Hrvatske, ovo je posebno zanimljivo tokom letnjih putovanja u severnu Italiju, Toskanu, Liguriju ili druge popularne destinacije.

Povraćaj putarine neće rešiti problem izgubljenog vremena, ali može barem ublažiti osećaj da ste platili punu cenu za putovanje koje se pretvorilo u čekanje, piše tportal.

Najvažniji savet je jednostavan: Ako se zaglavite u velikoj saobraćajnoj gužvi na italijanskom auto-putu, ne bacajte račun sa naplatne rampe.

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