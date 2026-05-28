Kazne do dva miliona dinara

Nova pravila odnose se na:

teške kamione

šlepere

kamione sa prikolicom

autobuse sa više od dve osovine

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila na snazi je još od 1. januara 2026. godine, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Iz Puteva Srbije navode da je puna primena zakonskih odredbi ranije bila odložena kako bi prevoznici imali dodatni prelazni period za prilagođavanje novom sistemu naplate putarine.

Za nepoštovanje zakona predviđene su visoke novčane kazne:

od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica

od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu

od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnike

od 5.000 do 50.000 dinara za fizička lica





Bez registrovanog TAG uređaja nema regularnog prolaska

Kako navode iz Puteva Srbije, jedini regularan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom MLFF sistemu na obilaznici oko Beograd jeste registracija TAG uređaja na platformu Toll4All.

To praktično znači da će sva teretna vozila bez registrovanog TAG uređaja rizikovati kazne i probleme prilikom prolaska kroz novi sistem elektronske naplate putarine.

