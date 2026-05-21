Nova pravila ulaska i izlaska iz Evropske unije kroz EES sistem (Entry/Exit System) već izazivaju ozbiljne poteškoće u međunarodnom drumskom transportu, a najviše posledica osećaju vozači iz Srbije i kompanije koje posluju na evropskom tržištu.



Iako su u početku najveću pažnju privukla duža zadržavanja na granicama i dodatne administrativne procedure, predstavnici transportne industrije upozoravaju da je ključni problem ograničenje boravka u Šengen zoni na 90 dana u okviru perioda od 180 dana.



Za profesionalne vozače kamiona to predstavlja veliki izazov, jer oni zbog prirode posla veći deo godine provode na teritoriji Evropske unije. Novi sistem automatski evidentira svaki dan boravka, pa mnogi vozači brzo dostižu dozvoljeni limit, nakon čega im se onemogućava dalji rad u EU do isteka propisanog perioda.



Prevoznici upozoravaju da bi to moglo ozbiljno da utiče na transportni sektor, smanjenje broja dostupnih vozača, poremećaji u logistici, kašnjenja isporuka i rast troškova poslovanja.



Posledice bi mogle da se odraze i na izvoznike koji zavise od stabilnog drumskog transporta ka EU tržištu.



Na problem ukazuju i nemačke kompanije koje posluju u Srbiji, s obzirom na to da su snažno povezane sa logističkim tokovima između Srbije i Evropske unije.



Izvršni član Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore Aleksander Markus navodi da smanjenje broja srpskih vozača koji mogu da ulaze u Šengen direktno utiče i na poslovanje nemačkih firmi.



Kako ističe, Komora je već pokrenula razgovore sa institucijama Evropske unije u pokušaju da se pronađe model koji bi olakšao funkcionisanje međunarodnog transporta. Međutim, rešenje je otežano jer se pravila primenjuju na ceo Šengen i zahtevaju saglasnost svih članica.



U nekim državama već postoje predlozi za ublažavanje posledica po profesionalne vozače. Markus navodi da je Hrvatska iznela određene inicijative, ali da ostaje otvoreno pitanje kako bi se takva rešenja primenjivala na nivou cele EU, zbog čega privreda insistira na jedinstvenom evropskom pristupu.



Iz nemačke poslovne zajednice poručuju da su upućeni brojni dopisi Evropskoj komisiji, ali da za sada nema signala da će primena EES sistema biti odložena ili ukinuta. Evropske institucije ovaj sistem vide kao deo šire bezbednosne i migracione politike, zbog čega ne planiraju povlačenje odluke.

Kako navodi Markus, iako je puna primena sistema počela 10. aprila, obračun dana boravka za vozače praktično kreće ispočetka, što bi u prelaznom periodu moglo da pruži određeni prostor za prilagođavanje, piše Biznis.rs.



Nemačke kompanije i dalje ističu da Srbija ostaje važna investiciona i proizvodna destinacija, zahvaljujući povoljnoj geografskoj poziciji, kvalifikovanoj radnoj snazi i konkurentnim troškovima poslovanja. Više od 900 nemačkih kompanija posluje u Srbiji i zapošljava oko 80.000 ljudi, dok je robna razmena u 2025. godini premašila 10 milijardi evra.



Zbog svega toga, očekuje se da će pitanje EES sistema i pravila boravka vozača postati jedno od ključnih tema u odnosima Srbije i Evropske unije u narednom periodu.



