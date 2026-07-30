Kompanija Majkrosoft objavila je rezultate za poslednji fiskalni kvartal koji su premašili očekivanja analitičara sa Volstrita, zahvaljujući snažnom rastu poslovanja u oblasti računarstva u oblaku (cloud) i sve većem usvajanju veštačke inteligencije (AI) među kompanijama, piše Blic.

Najveći doprinos rezultatima dao je Azure, Majkrosoftova platforma za cloud usluge, čiji su prihodi u četvrtom fiskalnom kvartalu porasli za 43 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Analitičari su očekivali rast od oko 40 odsto.

Nakon objavljivanja rezultata, akcije Majkrosofta porasle su za oko 3 odsto u produženom trgovanju na berzi.

Azure prvi put premašio 100 milijardi dolara

Izvršni direktor Majkrosofta Satja Nadela saopštio je da je Azure ove godine prvi put ostvario više od 100 milijardi dolara prihoda.

Istovremeno, Majkrosofta 365 Copilot, AI asistent namenjen poslovnim korisnicima, premašio je 30 miliona plaćenih korisničkih licenci.

Prema Nadelinim rečima, ovi rezultati pokazuju da sve veći broj kompanija ulaže u veštačku inteligenciju i koristi Microsoftova rešenja za digitalnu transformaciju poslovanja.

AI postaje glavni pokretač rasta

Poslednjih godina Majkrosoft ulaže desetine milijardi dolara u razvoj infrastrukture za veštačku inteligenciju, uključujući izgradnju novih data centara i proširenje cloud kapaciteta.

Kompanija procenjuje da će tokom ove godine kapitalna ulaganja dostići oko 190 milijardi dolara, kao deo rekordnih investicija koje velike tehnološke kompanije ulažu u razvoj AI tehnologije.

Iako su ovakva ulaganja izazvala zabrinutost investitora zbog visokih troškova, najnoviji rezultati pokazuju da rast potražnje za AI uslugama za sada opravdava velike investicije.

Majkrosoft širi ponudu AI modela

Kompanija istovremeno smanjuje oslanjanje na tehnologiju kompanije OpenAI.

Pored postojećih rešenja, Majkrosoft u svoje proizvode uvodi modele kompanije Anthropic, razvija sopstvene AI modele i nastavlja saradnju sa partnerima poput Mistrala, čime želi da proširi ponudu i odgovori na rastuću potražnju poslovnih korisnika.

Veliki ugovori sa kompanijama, među kojima je i Accenture, dodatno podstiču širenje Majkrosoft 365 Copilota, čija pretplata za poslovne korisnike iznosi 30 dolara mesečno.

I dalje postoji jedan veliki izazov

Uprkos odličnim rezultatima, iz Majkrosofta upozoravaju da razvoj cloud poslovanja i dalje usporava nedostatak infrastrukturnih kapaciteta.

Kompanija očekuje da će ograničenja u dostupnosti data centara potrajati najmanje do kraja 2026. godine, zbog čega mora pažljivo da raspoređuje računarske resurse između sopstvenih AI servisa i korisnika Azure platforme.

Analitičari ipak ocenjuju da potražnja za veštačkom inteligencijom ostaje veoma snažna i da Majkrosoft, zahvaljujući velikim ulaganjima i partnerstvima, ima dobre izglede da zadrži jednu od vodećih pozicija na globalnom AI tržištu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.