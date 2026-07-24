Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su američke carine Srbiji od 35 odsto domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će one od noćas biti ukinute, odnosno da će biti na nula odsto.

"U nekom trenutku će biti oko 10 do 12 odsto, ali od noćas - i još neko vreme - biće na nula odsto", potvrdio je Vučić, piše RTS.

Ističe da je zbog ovih vesti mnogo srećan, jer će, kako navodi, biti više investicija i, samim tim, boljeg investicionog rejtinga za Srbiju. Podsetio je da je tokom posete Japanu razgovarao sa predstavnicima japanskih kompanija, koji su kao jednu od glavnih prepreka za nova ulaganja u Srbiju navodili upravo visoke američke carine.

Ocenio je da bi nova odluka mogla da donese "bukvalno stotine miliona dolara novih investicija", navodeći da očekuje nova ulaganja kompanija koje već posluju u Srbiji, ali i da će to biti snažan signal drugim japanskim, korejskim i drugim stranim investitorima.

Objašnjavajući proceduru američkog Ministarstva finansija, Vučić je rekao da su analizirane četiri oblasti.

"Prva se odnosila na takozvani prinudni rad, po osnovu kojeg su, kako je naveo, sve zemlje Evropske unije dobile dodatne carine od 10 odsto. Druga oblast bile su nepovoljne trgovinske prakse, a Srbija je posle analize skinuta sa te liste. Treća se odnosila na farmaceutsku industriju i visoke cene lekova, pri čemu su, u fokusu pre svega Nemačka i Švajcarska, dok Srbija nije obuhvaćena. Četvrta oblast ticala se nepovoljnih praksi u oblasti digitalnih poreza, gde Srbija takođe nije predmet američkih mera", objasnio je predsednik Srbije.

Naglasio je da će takva odluka, osim većeg priliva investicija, doprineti jačanju investicionog i kreditnog rejtinga Srbije, kao i da će predstavljati dodatni podsticaj stranim, uključujući i američke investitore, da ulažu u Srbiju.

Govoreći o razgovorima sa američkom administracijom, Vučić je naveo da Srbija vodi intenzivne kontakte sa predstavnicima SAD, zahvalivši državnom sekretaru Marku Rubiju, zameniku državnog sekretara Kristoferu Landauu, ali i američkom predsedniku Donaldu Trampu, ističući da je u više navrata prenosio delove njegovih intervjua i pokazivao pažnju prema Srbiji.

"Ovo sada otvara novu eru u našim odnosima", ocenio je Vučić.

Podvukao je da ga je iznenadilo koliko su građani pozitivno reagovali na tu vest.

"Drago mi je i zbog ponosa Srba, drago mi je i zbog dostojanstva našeg naroda i ove zemlje. Nisam verovao da će ljudi toliko da se raduju. Da budem iskren, zbog toga sam srećan", izjavio je Vučić.

Podsetio je da su mnoge države, poput Švajcarske i Izraela, dobile carine od 12,5 odsto, ističući da bi i takav nivo za Srbiju bio značajno povoljniji u odnosu na prethodnih 35 procenata.

"Očekujem konačno rešenje za NIS"

Govoreći o produženju američke licence za "Lukoil" i očekivanjima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije, Vučić je rekao da je prvi put optimista kada je reč o razgovorima Rusije, Mađarske i Srbije.

"Po prvi put mogu da kažem, kao dobru vest, da sa optimizmom iščekujem kraj razgovora između Rusa, Mađara i Srba", naveo je predsednik Srbije.

Istakao je da veruje da i američka strana vidi da se proces privodi kraju i izrazio uverenje da je konačno rešenje blizu.

"Verujem da to možemo u narednih mesec dana da završimo. To bi Srbiji dalo ogromnu snagu - i po pitanju fiskalne stabilnosti, i kreditnog rejtinga, i bukvalno svih drugih stvari", poručio je Vučić.

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