Dok nas godinama hrane pričama o "obećanoj zemlji" u IT sektoru, stvarnost koju danas žive juniori više podseća na borbu za opstanak nego na početak blistave karijere.

Njena ispovest nije samo krik očaja, već brutalna analiza tržišta koje je zasićeno, zatvoreno i postalo gotovo neprijateljsko prema onima koji tek treba da naprave svoj prvi pravi korak.

Devojka je opisala svoju borbu bez ikakvog ulepšavanja, razotkrivajući sistem koji više ne priznaje naporan rad i diplome.

"Zdravo svima, završila sam srednju školu kao računarski tehničar, zatim tri godine fakulteta (softverski inženjering), a trenutno se dodatno obrazujem (algebra i samostalno). Poslala sam oko 130 prijava i zapravo imala mnogo intervjua i zadataka, čak sam par puta stigla do finalnog kruga, ali na kraju sam uvek bila odbijena. Iskreno, počinjem da osećam da bih radije našla sezonski posao čistačice nego nešto u struci, što je prilično frustrirajuće jer sam zaista uložila mnogo vremena i truda u ovo. Zanima me da li je ovo sada normalno stanje na tržištu za juniore ili radim nešto pogrešno? Kako ste uspeli da probijete taj poslednji korak i dobijete svoj prvi posao? Bilo kakav savet ili iskustvo bi mi zaista značilo", objavila je ona.

Ova objava je otvorila Pandorinu kutiju nagomilanih frustracija, pokazujući da je prag za ulazak u industriju postao apsurdan.

Ono što je nekada bilo dovoljno za solidnu poziciju sada je odbijeno u prvom krugu, ostavljajući mlade stručnjake u neizvesnosti između obrazovanja i nezaposlenosti.

Surova realnost u komentarima

Korisnici Redita su odmah reagovali, a njihovi odgovori su se kretali od surove logike preživljavanja do gorkog cinizma koji prati današnje tržište rada.

"Nažalost, takva je trenutna situacija, ali ne gubite nadu. Nastavite da šaljete prijave, a do tada, radite sve što možete da zaradite za život i paralelno nastavite svoje obrazovanje. Srećno", reagovao je jedan od korisnika Redita.

Drugi su bili još realniji u pogledu toga šta kompanije danas traže:

"Danas, za juniorsku poziciju, potrebno vam je znanje od prosečnosti. Kompanije nemaju vremena ni resursa za mentorstvo, žele nekoga ko će odmah ostvariti profit, a ne nekoga ko uči na poslu", piše u objavi.

Debata se takođe zahuktala oko pitanja "veza" i koliko je vidljiv samostalan rad u moru sličnih prijava.

Jedan korisnik je oštro primetio: "Sa 130 prijava i nula rezultata, problem je ili vaš portfolio koji se ne ističe, ili činjenica da se 500 ljudi prijavljuje za svaki oglas. Tržište je brutalno zasićeno".

Drugi su istakli psihološku cenu takvog odbijanja: "Nakon 50. odbijanja, prestajete da verujete u sebe. Problem je što sistem proizvodi kadrove koje industrija jednostavno ne želi da apsorbuje u ovom trenutku", piše Dnevno.hr

Ono što je najstrašnije jeste istina da diploma više nije garancija, čak ni u sektoru koji se smatrao "otpornim na krize".

Dok devojka razmišlja o čišćenju stana, poruka sa tržišta je jeziva, znanje je samo karta za lutriju u kojoj su šanse za dobitak sve manje svakog dana.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.