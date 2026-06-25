Takođe, do istog datuma je potrebno i dostaviti izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za jun mesec i uplata sredstava.

Do 10. jula je rok za podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec jun, kao i za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jun od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec jun, plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za drugi kvartal 2026. godine i plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec jun rok je 15.jul.

Do istog datuma potrebno je podneti i poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec jun i poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za jun.

Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za drugo tromesečje 2026. godine, podnošenje obrasca PID PDV 1 za jun mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu i Obrasca PID PDV 1 za drugo tromesečje ako je obveznik u tom periodu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu je takođe 15.jul.

Do istog datuma je rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za jun, prijave za obračun akcize za period od 16. do 30. juna na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize i prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za mesec jun, na Obrascu PP OAELKPG i plaćanje akcize.

Do 30. jula potrebno je podneti poresku prijavu na Obrascu PP OPO-K i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za drugi kvartal 2026. godine.

Do kraja meseca, odnosno do 31. jula, potrebno je podneti poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za jun i poreske prijave za obračun akcize za period od 01. do 15. jula na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan, pomera se na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu, navedeno je u saopštenju Poreske uprave.

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