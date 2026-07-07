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Crnogorska policija ovo ne prašta - kazne idu do 2.000 evra, a možete završiti i iza rešetaka

Planirate put automobilom u Crnu Goru? Pre nego što krenete na letovanje, dobro je da proverite važeće saobraćajne propise, jer su kazne za pojedine prekršaje veoma visoke, a u najtežim slučajevima zakon predviđa i zatvorsku kaznu do 60 dana.

Autor:  Nina Stojanović
07.07.2026.10:34
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Crnogorska policija ovo ne prašta - kazne idu do 2.000 evra, a možete završiti i iza rešetaka
Foto: Shutterstock / siekierski.photo
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U nastavku je pregled najvažnijih pravila i kazni koje bi svaki vozač trebalo da zna.

Alkohol za volanom: Kazne do 2.000 evra i zatvor

Crna Gora dozvoljava najviše 0,3 promila alkohola u krvi, dok za vozače mlađe od 24 godine važi nulta tolerancija.

Kazne su sledeće:

  • od 0,3 do 0,5 promila – od 70 do 200 evra;
  • od 0,5 do 1,0 promil – od 300 do 2.000 evra;
  • više od 1 promila – moguć je pritvor i zatvorska kazna do 60 dana.

Kratka svetla i mobilni telefon

Kratka svetla moraju biti uključena tokom cele godine, bez obzira na doba dana.

Kazne iznose:

  • bez svetala tokom dana – od 30 do 80 evra;
  • bez svetala noću – od 60 do 150 evra.

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Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje dozvoljeno je samo uz hands-free uređaj. U suprotnom sledi kazna od 60 do 150 evra.

Pojasevi i dečja sedišta

Sigurnosni pojas obavezan je za vozača i sve putnike.

Kazna za nevezivanje iznosi od 40 do 100 evra.

Za decu važe posebna pravila:

  • dete mlađe od 12 godina ne sme sedeti na mestu suvozača;
  • dete mlađe od pet godina mora biti u odgovarajućem auto-sedištu.

Kazne se kreću od 40 do 150 evra, u zavisnosti od prekršaja.

Zatamnjena stakla mogu vas skupo koštati

Ako automobil ima zatamnjena prednja stakla koja ne ispunjavaju zakonske uslove, kazna može iznositi od 150 do čak 1.000 evra.

Prednje vetrobransko staklo mora propuštati najmanje 75 odsto svetlosti, a prednja bočna najmanje 70 odsto.

Kazne za prekoračenje brzine

Visina kazne zavisi od toga gde je prekršaj napravljen.

Najstrože sankcije predviđene su za velika prekoračenja brzine:

  • više od 70 km/h preko ograničenja u naselju;
  • više od 90 km/h van naselja.

Pored novčane kazne od 300 do 2.000 evra, zakon predviđa i mogućnost zatvora do 60 dana, piše Kurir

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Crna Gora Kazne prekršaj detaljan spisak

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