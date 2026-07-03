Dok u Hrvatskoj, poljoprivrednik mora da proda 15 kilograma pšenice da bi kupio kuglu sladoleda, županija HDZ-a Nataša Tramišak kaže da SDP i Možemo "nemaju šta da traže u Slavoniji".

Umesto da pričaju o očajnoj situaciji slavonskih poljoprivrednika, niskim otkupnim cenama i iseljavanju ljudi, HDZ ponovo bira stranačku propagandu, a takva izjava najbolje pokazuje koliko je HDZ izgubio vezu sa stvarnim životom hrvatskog sela i hrvatskog naroda, tvrdi SDP.

Članovi SDP-a takođe ističu da Slavonija nije ničije stranačko vlasništvo, već pripada ljudima koji tamo žive, rade i pokušavaju da prežive od svog rada, ali se ove godine vidi isti scenario - troškovi proizvodnje su povećani zbog Plenkovićeve inflacije, od đubriva do mehanizacije, a vlada nije uspela da zaštiti domaće proizvođače niti stvori uslove za pravedniji položaj poljoprivrednika na tržištu.

Rezultat je još jedna sezona otkupa u kojoj proizvođači prodaju pšenicu po cenama koje mnogima ne omogućavaju da pristojno zarade, a često jedva pokrivaju troškove proizvodnje.

Nakon skoro deset godina na vlasti, HDZ mora da preuzme odgovornost za stanje hrvatske poljoprivrede, piše tportal.

Slavonija je izgubila stotine hiljada stanovnika

Brojna porodična gazdinstva odustaju od proizvodnje. Hrvatska proizvodi premalo hrane za sopstvene potrebe, a zavisnost od uvoza raste iz godine u godinu, ističe se u saopštenju.

Postavili su vladi nekoliko pitanja: zašto hrvatski poljoprivrednici proizvode sve skuplje, a prodaju jeftinije?

Zašto država nije zaštitila domaće proizvođače u uslovima jake inflacije i rasta troškova proizvodnje? Zašto Hrvatska nema sistem koji će omogućiti da se hrvatski hleb proizvodi od hrvatske pšenice i ko će proizvoditi hrvatsku hranu za deset godina?

SDP smatra da je reč o propadanju hrvatskog sela i da ćemo zbog nesposobnosti i nečinjenja Plenkovićeve vlade sutra govoriti ne samo o pšenici već i o nestanku hrvatske poljoprivrede, što se ne sme dozvoliti, navodi se u saopštenju.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.