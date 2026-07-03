Vlada u Sofiji ocenjuje da je dogovor važan za očuvanje energetske bezbednosti zemlje, s obzirom na to da rafinerija ima ključnu ulogu u proizvodnji i distribuciji naftnih derivata u Bugarskoj i regionu jugoistočne Evrope, prenele su Novinite.



Ovo je objavljeno tokom vanrednog brifinga u Savetu ministara, nakon sastanka bugarskog premijera Rumena Radeva sa predstavnicima Litaska i Lukoila.



Potpredsednica kompanije Litasko, Ina Darijus, potvrdila je da je kompanija zvanično ukinula ograničenja koja je uveo švajcarski sud, prenosi Tanjug.



Ona je opisala razgovore sa bugarskom vladom kao otvorene i konstruktivne i rekla da kompanija traži dugoročno rešenje koje će zaštititi njene poslovne interese, a istovremeno će nastaviti da podržava energetski sektor Bugarske.



Sporazum je postignut u periodu kada se rafinerija nalazi pod pojačanim nadzorom bugarske države, nakon što su američke sankcije ruskom Lukoilu dovele do promena u načinu upravljanja kompanijom i pokretanja procesa prodaje njenih bugarskih aktiva.



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