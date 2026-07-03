Vlada u Sofiji ocenjuje da je dogovor važan za očuvanje energetske bezbednosti zemlje, s obzirom na to da rafinerija ima ključnu ulogu u proizvodnji i distribuciji naftnih derivata u Bugarskoj i regionu jugoistočne Evrope, prenele su Novinite.
Ovo je objavljeno tokom vanrednog brifinga u Savetu ministara, nakon sastanka bugarskog premijera Rumena Radeva sa predstavnicima Litaska i Lukoila.
Potpredsednica kompanije Litasko, Ina Darijus, potvrdila je da je kompanija zvanično ukinula ograničenja koja je uveo švajcarski sud, prenosi Tanjug.
Ona je opisala razgovore sa bugarskom vladom kao otvorene i konstruktivne i rekla da kompanija traži dugoročno rešenje koje će zaštititi njene poslovne interese, a istovremeno će nastaviti da podržava energetski sektor Bugarske.
Sporazum je postignut u periodu kada se rafinerija nalazi pod pojačanim nadzorom bugarske države, nakon što su američke sankcije ruskom Lukoilu dovele do promena u načinu upravljanja kompanijom i pokretanja procesa prodaje njenih bugarskih aktiva.
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Region
Bugarska postigla dogovor - ukinuta ograničenja, nastavlja se snabdevanje naftom
Bugarska vlada postigla je sporazum sa švajcarskom kompanijom Litasko kojim će biti obnovljeno puno snabdevanje sirovom naftom rafinerije Lukoil Neftohim Burgas počev od 1. jula.
Vlada u Sofiji ocenjuje da je dogovor važan za očuvanje energetske bezbednosti zemlje, s obzirom na to da rafinerija ima ključnu ulogu u proizvodnji i distribuciji naftnih derivata u Bugarskoj i regionu jugoistočne Evrope, prenele su Novinite.
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