Vlada u Sofiji ocenjuje da je dogovor važan za očuvanje energetske bezbednosti zemlje, s obzirom na to da rafinerija ima ključnu ulogu u proizvodnji i distribuciji naftnih derivata u Bugarskoj i regionu jugoistočne Evrope, prenele su Novinite.

Ovo je objavljeno tokom vanrednog brifinga u Savetu ministara, nakon sastanka bugarskog premijera Rumena Radeva sa predstavnicima Litaska i Lukoila.

Potpredsednica kompanije Litasko, Ina Darijus, potvrdila je da je kompanija zvanično ukinula ograničenja koja je uveo švajcarski sud, prenosi Tanjug.

Ona je opisala razgovore sa bugarskom vladom kao otvorene i konstruktivne i rekla da kompanija traži dugoročno rešenje koje će zaštititi njene poslovne interese, a istovremeno će nastaviti da podržava energetski sektor Bugarske.

Sporazum je postignut u periodu kada se rafinerija nalazi pod pojačanim nadzorom bugarske države, nakon što su američke sankcije ruskom Lukoilu dovele do promena u načinu upravljanja kompanijom i pokretanja procesa prodaje njenih bugarskih aktiva.   

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo 2027

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.