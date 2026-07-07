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Britanija povlači ručnu - stižu stroža pravila za finansijski AI

Britanska Uprava za finansijsko ponašanje (FCA) objavila je da bi trebalo da razmotri uvođenje posebnih pravila za velike modele veštačke inteligencije (AI) koji se sve češće koriste za finansijsko savetovanje građana.

Autor:  Igor Bogetić
07.07.2026.07:59
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Britanija povlači ručnu - stižu stroža pravila za finansijski AI
Foto: Summit Art Creations/Shutterstock
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U nezavisnom izveštaju, koji je naručila FCA, upozorava se da više od četvrtine britanskih potrošača veruje savetima koje pružaju sistemi veštačke inteligencije, kao što su ChatGPT, Claud i Gemini, iako takve usluge nisu obuhvaćene propisima koji važe za licencirane finansijske savetnike, preneo je Rojters.

Autor izveštaja i izvršni direktor FCA za potrošače i konkurenciju Šeldon Mils ocenio je da bi regulator u narednih tri do šest meseci trebalo da proceni da li je potrebna nova regulativa za modele opšte namene, imajući u vidu njihov sve veći uticaj na finansijske odluke građana.

U dokumentu se takođe ukazuje na rizik od prevelike zavisnosti finansijskog sektora od malog broja tehnoloških kompanija koje razvijaju AI modele i obezbeđuju računarsku infrastrukturu, što bi moglo da poveća mogućnost istovremenih poremećaja u radu većeg broja finansijskih institucija.

Prema nalazima izveštaja, veštačku inteligenciju već koristi 81 odsto finansijskih kompanija, dok je oko 40 odsto njih u naprednoj fazi primene ove tehnologije.

Za sada se AI uglavnom koristi za interne procese, ali se očekuje da će njegova primena u komunikaciji sa klijentima i pružanju finansijskih usluga nastaviti da raste, piše Tanjug.

Predstavnici FCA naveli su da će razmotriti preporuke iz izveštaja kao deo budućeg oblikovanja regulatornog okvira za primenu veštačke inteligencije u finansijskom sektoru.

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finansije veštačka inteligencija Velika Britanija

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