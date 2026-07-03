Mere uključuju zabranu premeštanja ovaca i/ili koza, kao i proizvoda poreklom od ovaca i/ili koza, pravila za premeštanje ovaca i koza u klanice, uslove za klanje za sopstvene potrebe, uslove za prikupljanje mleka u zonama ograničenja, obavezne biosigurnosne mere na teritoriji cele Republike Hrvatske, kao i obavezno obeležavanje ovaca i koza najkasnije do navršenih 60 dana starosti, odnosno i ranije ukoliko se životinje premeštaju sa gazdinstva porekla.

Podsećamo, kuga malih preživara je bolest kategorije A koja se prvi put pojavila na teritoriji Republike Hrvatske u decembru 2025. godine. Tokom juna 2026. godine, u periodu od 10. juna do 1. jula, potvrđeno je ukupno devet žarišta bolesti – sedam na području Bjelovarsko-bilogorske županije i dva na području Virovitičko-podravske županije, piše Dnevno.

Evropska komisija je u junu ove godine usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2026/1389, kojom je, uz zonu zaštite, zonu nadzora i dodatnu zonu ograničenja, zabranjeno premeštanje ovaca i koza sa cele teritorije Republike Hrvatske.

Promet stokom

Posledice po proizvođače mogle bi biti veoma ozbiljne.

„Kolege su na vreme upozorene na pojavu bolesti i upozorene da ne obavljaju promet stokom iz zaraženih ili sumnjivih područja. Sprovodimo propisane biosigurnosne mere“, rekao je uzgajivač ovaca Vedran Macan.

Međutim, mere ne poštuju svi, zbog čega je resorno ministarstvo donelo nove naredbe o kontroli i sprečavanju bolesti.

„Na terenu zatičemo slučajeve ilegalnog premeštanja životinja, neregistrovanih objekata, pašnjaka i slično“, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Alen Hlebec iz Veterinarske stanice Daruvar objašnjava da su prvi simptomi bolesti povišena temperatura, respiratorni simptomi, iscedak iz nosa i poremećaji sistema za varenje.

„Vlasnik koji je to primetio prijavio je sumnju na bolest, nakon čega su naši zaposleni izašli na teren, pregledali životinje i uzeli uzorke“, rekao je Hlebec.

Velike štete

Iz Udruženja bilogorskih uzgajivača ovaca navode da se finansijska šteta za pojedina gazdinstva meri desetinama hiljada evra, dodajući da je za uzgajivače koji su zbog uvedenih mera morali da zasuše stada ovogodišnja sezona muže praktično završena.

„Vodimo računa o svim našim proizvođačima ovčjeg i kozjeg mleka kako bi imali siguran otkup, kako bi mleko moglo da se transportuje i kako ne bi dolazilo do njegovog prosipanja“, poručio je Vlajčić.

Jedan uzgajivač je ispričao da svakodnevno izliva oko 600 litara mleka u kanalizaciju. Iako su sve njegove koze zdrave, mleko nije mogao da preda mlekari jer je otkup bio tehnički neizvodljiv.

Uzgajivače brine i ograničenje prema kojem se za sopstvene potrebe godišnje može zaklati najviše deset ovaca ili koza.

„Na sastanku smo bili protiv donošenja te mere bez sagledavanja šire slike i donošenja kompletnog seta zakona i propisa koji će ljudima omogućiti da u razumnom roku mogu da obave klanje svojih životinja“, rekao je Krunoslav Čičko iz Regionalnog udruženja kozara i ovčara „Ruka“.

Uzgajivači apeluju da proizvođačima bude nadoknađena šteta zbog prosutog mleka. Proizvodnja ovčjeg mleka u poslednje četiri godine smanjena je za oko dva miliona litara. Kako bi se sprečio još teži scenario, neophodno je bolest staviti pod kontrolu.

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