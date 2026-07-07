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Majstori upozoravaju - jednu grešku sa klimom pravi gotovo svako, a može vas skupo koštati

Sa dolaskom letnjih temperatura koje prelaze 35 stepeni, klima-uređaji postali su neizostavan deo svakodnevnice. 

Autor:  Nina Stojanović
07.07.2026.11:02
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Majstori upozoravaju - jednu grešku sa klimom pravi gotovo svako, a može vas skupo koštati
Foto: Shutterstock / Pixel-Shot
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Zbog velike potražnje na ugradnju se trenutno čeka i do tri nedelje, a serviseri upozoravaju da mnogi korisnici već pri kupovini i korišćenju prave greške koje mogu dovesti do kvarova, veće potrošnje struje i zdravstvenih problema.

Koliko košta ugradnja klime?

Prema rečima servisera, kvalitetni inverter klima-uređaji mogu se pronaći po ceni od 500 do 600 evra, dok ukupni trošak sa ugradnjom za stan od 50 do 70 kvadrata najčešće iznosi između 800 i 1.500 evra, u zavisnosti od snage uređaja i složenosti montaže.

Majstori upozoravaju da mnogi kupci očekuju da će jeftiniji uređaji moći da rashlade znatno veći prostor nego što je predviđeno, što u praksi nije moguće.

Zašto su inverter klime sve traženije?

Inverter uređaji prilagođavaju svoj rad temperaturi u prostoriji, zbog čega troše manje električne energije od klasičnih klima.

Pored hlađenja, savremeni modeli koriste se i za grejanje, a pojedini bez problema rade i pri spoljnim temperaturama do minus 15 stepeni.

Greška koju mnogi prave

Jedna od najčešćih grešaka jeste usmeravanje hladnog vazduha direktno prema ljudima.

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Serviseri preporučuju da mlaz bude usmeren ka plafonu ili suprotnom zidu kako bi se vazduh ravnomerno rasporedio po prostoriji.

Idealna temperatura za rad klime je između 24 i 26 stepeni, jer velika razlika u odnosu na spoljne temperature opterećuje uređaj, povećava potrošnju električne energije i može negativno uticati na zdravlje, piše Kamatica. 

Ne ignorišite neprijatan miris

Ako pri uključivanju klime primetite neprijatan miris, to može biti znak razvoja buđi ili bakterija u unutrašnjoj jedinici.

Filtere je moguće redovno prati vodom, ali stručnjaci ističu da je godišnji servis neophodan kako bi uređaj radio bezbedno i efikasno.

Kod modernih klima najčešće strada elektronika spoljne jedinice, a njena zamena često predstavlja jedan od najskupljih kvarova.

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