Majstori upozoravaju - jednu grešku sa klimom pravi gotovo svako, a može vas skupo koštati

Zbog velike potražnje na ugradnju se trenutno čeka i do tri nedelje, a serviseri upozoravaju da mnogi korisnici već pri kupovini i korišćenju prave greške koje mogu dovesti do kvarova, veće potrošnje struje i zdravstvenih problema.
Koliko košta ugradnja klime?
Prema rečima servisera, kvalitetni inverter klima-uređaji mogu se pronaći po ceni od 500 do 600 evra, dok ukupni trošak sa ugradnjom za stan od 50 do 70 kvadrata najčešće iznosi između 800 i 1.500 evra, u zavisnosti od snage uređaja i složenosti montaže.
Majstori upozoravaju da mnogi kupci očekuju da će jeftiniji uređaji moći da rashlade znatno veći prostor nego što je predviđeno, što u praksi nije moguće.
Zašto su inverter klime sve traženije?
Inverter uređaji prilagođavaju svoj rad temperaturi u prostoriji, zbog čega troše manje električne energije od klasičnih klima.
Pored hlađenja, savremeni modeli koriste se i za grejanje, a pojedini bez problema rade i pri spoljnim temperaturama do minus 15 stepeni.
Greška koju mnogi prave
Jedna od najčešćih grešaka jeste usmeravanje hladnog vazduha direktno prema ljudima.
Kada klima radi "komšiji po glavi" - osim većih računa stanarima može da stigne i kazna, više o tome pročitajte OVDE.
Serviseri preporučuju da mlaz bude usmeren ka plafonu ili suprotnom zidu kako bi se vazduh ravnomerno rasporedio po prostoriji.
Idealna temperatura za rad klime je između 24 i 26 stepeni, jer velika razlika u odnosu na spoljne temperature opterećuje uređaj, povećava potrošnju električne energije i može negativno uticati na zdravlje, piše Kamatica.
Ne ignorišite neprijatan miris
Ako pri uključivanju klime primetite neprijatan miris, to može biti znak razvoja buđi ili bakterija u unutrašnjoj jedinici.
Filtere je moguće redovno prati vodom, ali stručnjaci ističu da je godišnji servis neophodan kako bi uređaj radio bezbedno i efikasno.
Kod modernih klima najčešće strada elektronika spoljne jedinice, a njena zamena često predstavlja jedan od najskupljih kvarova.
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