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Brojke su nestvarne - cene nekretnina u Hrvatskoj su eksplodirale

Cene nekretnina u Hrvatskoj poslednjih godina rastu neverovatnom brzinom.

Autor:  Stanko Stamenković
03.07.2026.09:11
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Brojke su nestvarne - cene nekretnina u Hrvatskoj su eksplodirale
Foto: ZdravkoT / Shutterstock.com
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Za to vreme, plate velikog dela građana ne prate taj rast, pa je kupovina stana ili kuće postala gotovo nemoguća misija i luksuz o kojem mnogi mogu samo da sanjaju. Inflacija, otežano dobijanje velikih stambenih kredita i nekontrolisani rast tržišta dodatno su pogurali cene. Svaki novi oglas za stan u Zagrebu ili drugim većim gradovima pomera granicu pristupačnosti, pa mladim porodicama i prosečnim kupcima ostaje sve manje šansi da uđu na tržište i kupe sopstvenu nekretninu.

Prema podacima koje je objavio Državni zavod za statistiku, cene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom tromesečju ove godine u proseku su porasle za 3,3 odsto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjem nivou rast cena iznosio 14,3 odsto, piše Dnevno.

Cene neumoljivo rastu

Novi stambeni objekti u prvom tromesečju 2026. godine poskupeli su u proseku za 2,1 odsto u odnosu na poslednji kvartal 2025. godine. U poređenju sa prvim tromesečjem 2025. godine, cene novogradnje porasle su za 9,7 odsto, pokazuje izveštaj Državnog zavoda za statistiku objavljen u četvrtak.

Cene postojećih stambenih objekata u odnosu na četvrto tromesečje 2025. godine u proseku su više za 3,7 odsto, dok su u odnosu na prvo tromesečje 2025. godine porasle za 16,1 odsto.

Cene stambenih objekata u prvom tromesečju 2026. godine, u poređenju sa četvrtim tromesečjem 2025. godine, u proseku su više za 4,8 odsto u Gradu Zagrebu, za 2,3 odsto na Jadranu i za 2,2 odsto u ostalim delovima Hrvatske.

Na godišnjem nivou, u odnosu na prvo tromesečje 2025. godine, cene stambenih objekata u proseku su više za 14,7 odsto u Gradu Zagrebu, za 12,6 odsto na Jadranu, dok su u ostalim delovima Hrvatske porasle za 18,1 odsto.

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