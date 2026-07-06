Turista sa Floride nije mogao da veruje šta ga je dočekalo u Hrvatskoj

Iako dolazi iz američke savezne države poznate po visokim temperaturama i velikoj vlažnosti vazduha, kaže da su ga vrućine u Hrvatskoj potpuno iscrpele.

Njegovo iskustvo poklapa se i sa podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ). Prema zvaničnim podacima, jun je bio topliji od višegodišnjeg proseka u gotovo celoj zemlji, dok su kraj meseca i početak jula doneli toplotni talas sa temperaturama koje su u mnogim mestima prelazile 35 stepeni Celzijusa, zbog čega su bila izdata narandžasta i crvena upozorenja.

"Već dve nedelje nisam uspeo da se rashladim"

Svoje iskustvo američki turista podelio je na Redditu tokom boravka u Hrvatskoj, objašnjavajući da je ove godine namerno izabrao jun umesto jula, nadajući se prijatnijem vremenu.

"Možda zvuči kao da preterujem, ali ovaj toplotni talas je zaista nepodnošljiv. Već dve nedelje nisam uspeo da se pošteno rashladim i osećam kako me to polako iscrpljuje. Živim na Floridi, koja je poznata po sparnim i vrelim letima, ali ovo je jednostavno previše."

Dodao je da ga je posebno iznenadilo to što se, uprkos boravku na obali, gotovo nije osećao ni najmanji povetarac.

"Ako nisi u moru ili pod tušem, praktično nema načina da se rashladiš."

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Na kraju je priznao da ga je ovo iskustvo navelo da ozbiljno razmisli o budućim putovanjima.

"Sigurno će neki reći da sam razmažen ili da preterujem, ali mnogo sam putovao i verovatno s godinama sve teže podnosim ovakve uslove. Ovog puta nije bilo samo: 'Vau, baš je vruće', već sam se toliko znojio da sam pomislio da bi po povratku kući trebalo da odem kod lekara na pregled."

Hrvati se složili: "Ne preteruje"

Njegova objava izazvala je stotine komentara, a brojni korisnici, među kojima i mnogi iz Hrvatske, poručili su da potpuno razumeju njegovo iskustvo.

"Nisi razmažen, potpuno te razumem. Ovo je verovatno najgori kraj juna kojeg se sećam. Već sama šetnja napolju je iscrpljujuća. Možda je prijatno u hladu ili pored mora, ali za bilo kakvu drugu aktivnost nema šanse."

Drugi korisnici upozorili su da ovakvi vremenski ekstremi postaju sve češći.

"Najdepresivnije je to što će ovakvi toplotni talasi biti sve češći i sve intenzivniji."

Sve više turista menja planove

U raspravi su se javili i brojni putnici koji tvrde da poslednjih godina izbegavaju letovanja u južnoj Evropi tokom jula i avgusta zbog ekstremnih temperatura.

Mnogi navode da su ranije birali maj i jun, ali da su i ti meseci postali veoma topli, zbog čega sada odmor planiraju u septembru ili čak u aprilu, piše Index.hr

"Septembar je sada jedini dobar izbor, a čak i april postaje sve privlačniji", zaključio je jedan od učesnika rasprave.

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