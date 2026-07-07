U nezavisnom izveštaju, koji je naručila FCA, upozorava se da više od četvrtine britanskih potrošača veruje savetima koje pružaju sistemi veštačke inteligencije, kao što su ChatGPT, Claud i Gemini, iako takve usluge nisu obuhvaćene propisima koji važe za licencirane finansijske savetnike, preneo je Rojters.

Autor izveštaja i izvršni direktor FCA za potrošače i konkurenciju Šeldon Mils ocenio je da bi regulator u narednih tri do šest meseci trebalo da proceni da li je potrebna nova regulativa za modele opšte namene, imajući u vidu njihov sve veći uticaj na finansijske odluke građana.

U dokumentu se takođe ukazuje na rizik od prevelike zavisnosti finansijskog sektora od malog broja tehnoloških kompanija koje razvijaju AI modele i obezbeđuju računarsku infrastrukturu, što bi moglo da poveća mogućnost istovremenih poremećaja u radu većeg broja finansijskih institucija.

Prema nalazima izveštaja, veštačku inteligenciju već koristi 81 odsto finansijskih kompanija, dok je oko 40 odsto njih u naprednoj fazi primene ove tehnologije.

Za sada se AI uglavnom koristi za interne procese, ali se očekuje da će njegova primena u komunikaciji sa klijentima i pružanju finansijskih usluga nastaviti da raste, piše B92.

Predstavnici FCA naveli su da će razmotriti preporuke iz izveštaja kao deo budućeg oblikovanja regulatornog okvira za primenu veštačke inteligencije u finansijskom sektoru.

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