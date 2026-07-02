Zbog kršenja pravila, uvedene su kazne od 200 evra, a posetiocima se preporučuje da koriste uređene prostore za odmor na Straži, gde postoje ležaljke i dodatni sadržaji, saopšteno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki" (Međuopštinska inspekcija i komunalno redarstvo Bleda, Bohinja i Železnik), piše B92.



Mere su izazvale brojne negativne reakcije turista i korisnika na društvenim mrežama.



"Majko, šta si danas radila na poslu? 'Ništa, jednom čoveku sam napisala kaznu od 200 evra jer je sedeo u hladu ispod drveta'", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:



"Maaa, kako vas nije sramota, stvarno... po mom mišljenju to je kršenje ljudskih prava. Kakve kazne, kakva pravila, pa zar smo se zato rodili?!"



"Razumeo bih u normalnim danima, ali po ovoj vrućini uznemiravate ljude koji traže komadić hlada? Onda ćete se čuditi kada neki redar završi na hitnoj pomoći."



"Da li je uopšte dozvoljeno disati na Bledu? Da mene maltretira redar zato što sedim u hladu, gurnuo bih ga direktno u jezero."



Lokalne vlasti poručuju da se ovim merama štiti priroda, sprečava erozija obale i održava red u jednoj od najposećenijih turističkih zona.



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