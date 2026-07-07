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Mislili su da će veštačka inteligencija raditi bolje od ljudi, a onda je sve krenulo po zlu

Strah da će veštačka inteligencija uskoro zameniti veliki broj zaposlenih jedna je od najčešćih tema kada se govori o budućnosti rada. 

Autor:  Nina Stojanović
07.07.2026.09:17
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Mislili su da će veštačka inteligencija raditi bolje od ljudi, a onda je sve krenulo po zlu
Foto: Shutterstock / Gorodenkoff
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I dok tehnološke kompanije ubrzano razvijaju AI sisteme koji mogu da obavljaju sve više poslova, profesorka sociologije i javnih poslova na Univerzitetu Prinston, Zejnep Tufekči, smatra da je priča o masovnom nestanku radnih mesta znatno složenija.

U autorskom tekstu za Njujork tajms navodi da brojni primeri iz prakse pokazuju da veštačka inteligencija i dalje ima ozbiljna ograničenja koja je sprečavaju da u potpunosti zameni ljude u većini profesija.

AI napravio probleme velikim kompanijama

Jedan od primera dogodio se kada je kompanija Meta odlučila da zaposlene u korisničkoj podršci za Instagram zameni četbotovima.

Umesto efikasnijeg sistema, usledili su ozbiljni problemi. Prevaranti su uspeli da manipulišu botovima i preuzmu kontrolu nad više od 20.000 korisničkih naloga, među kojima je bio i profil Bele kuće iz vremena predsednika Baraka Obame. Kasnije su na društvenim mrežama pokazivali koliko je čitav postupak bio jednostavan.

Slična iskustva imale su i druge velike kompanije.

Er Kanada ugasila je svoj četbot nakon što je korisniku dao pogrešne informacije o povraćaju novca, što je završilo sudskim sporom koji je kompanija izgubila.

Mekdonalds je odustao od sistema za automatsko primanje narudžbina pošto su korisnici objavljivali snimke na kojima AI porudžbinama dodaje ogromne količine proizvoda koje niko nije naručio, piše Telegraf

Zašto AI pravi ovakve greške?

Prema rečima Tufekčijeve, problem nije u pojedinačnim programerskim greškama, već u načinu na koji funkcionišu veliki jezički modeli (LLM).

Oni ne razmišljaju kao ljudi niti proveravaju istinitost informacija. Njihov zadatak je da predvide koja će reč najverovatnije slediti u rečenici, zbog čega mogu da generišu odgovore koji zvuče potpuno uverljivo, iako sadrže netačne ili izmišljene informacije.

Hoće li AI zameniti ljude?

Profesorka smatra da su upozorenja o masovnom nestanku radnih mesta preterana.

Istina je da veštačka inteligencija ostvaruje značajan napredak u oblastima u kojima postoje jasno definisana pravila i gde se rezultat može lako proveriti, poput programiranja.

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Međutim, većina profesija zahteva iskustvo, procenu, razumevanje konteksta i donošenje odluka u nepredvidivim situacijama.

Posao lekara, nastavnika ili zaposlenih u korisničkoj podršci ne može se svesti na jednostavna pravila koja računar lako prati.

Zašto AI nije moguće potpuno kontrolisati?

Često se postavlja pitanje zašto se problemi ne mogu rešiti dodatnim pravilima i bezbednosnim mehanizmima.

Tufekči objašnjava da veštačka inteligencija ne greši kao čovek. Njene greške često su potpuno neočekivane i proizlaze iz drugačijeg načina obrade informacija, zbog čega ih je veoma teško unapred predvideti ili u potpunosti ukloniti.

Dodatni izazov predstavlja tehnika poznata kao „džejlbrejking“ (jailbreaking), kojom korisnici uspevaju da zaobiđu zaštitne mehanizme AI sistema samo drugačijim formulisanjem pitanja.

Pošto je gotovo nemoguće predvideti sve moguće načine komunikacije sa veštačkom inteligencijom, potpuna kontrola nad ovakvim sistemima i dalje nije moguća.

Zašto mnogi precenjuju mogućnosti AI-ja?

Profesorka smatra da ljudi često stiču pogrešan utisak zato što generativna veštačka inteligencija komunicira prirodnim i veoma uverljivim jezikom.

Ljudi kvalitetnu komunikaciju instinktivno povezuju sa inteligencijom, pa lako poveruju da sistem razume svet na isti način kao čovek.

Međutim, Tufekči zaključuje da AI nije unapređena verzija ljudskog uma, već potpuno drugačija tehnologija koja ima sopstvene mogućnosti, ali i ozbiljna ograničenja.

Prema njenom mišljenju, veštačka inteligencija će nesumnjivo promeniti tržište rada, ali zamena ljudi u većini profesija neće biti ni jednostavna ni brza. Umesto straha od masovnog gubitka radnih mesta, mnogo je važnije razumeti šta ova tehnologija zaista može, a šta i dalje ne može da uradi.

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