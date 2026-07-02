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Jedna greška na naplatnoj rampi može vas koštati 920 evra - mnogi vozači je prave iz panike

Vozači koji na naplatnoj rampi slučajno uđu u pogrešnu traku često pokušavaju da problem reše vožnjom u rikverc. Međutim, upravo taj potez može skupo da ih košta.

Autor:  Nina Stojanović
02.07.2026.12:25
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Jedna greška na naplatnoj rampi može vas koštati 920 evra - mnogi vozači je prave iz panike
Foto: Shutterstock / uslatar
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Prema hrvatskim propisima, vožnja unazad na naplatnim rampama predstavlja težak saobraćajni prekršaj, za koji je predviđena kazna i do 920 evra.

Kazna i do 920 evra zbog vožnje u rikverc

Mnogi vozači se makar jednom nađu u situaciji da umesto u traku za elektronsku naplatu putarine (ENC) uđu u traku za gotovinsko ili kartično plaćanje.

U želji da isprave grešku, pojedini ubacuju vozilo u rikverc kako bi promenili traku. Upravo taj manevar u Hrvatskoj može da rezultira visokom novčanom kaznom.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, vožnja unazad ili okretanje na naplatnim rampama strogo je zabranjeno. Za ovaj prekršaj propisana je kazna od 390 do 920 evra, uz mogućnost upisivanja tri negativna prekršajna poena.

Razlog ovako strogih kazni je bezbednost saobraćaja. Naplatne rampe projektovane su tako da se vozila kreću isključivo unapred, pa svaki neočekivani manevar povećava rizik od sudara i ugrožava ostale učesnike u saobraćaju, piše Telegraf.rs 

Šta uraditi ako uđete u pogrešnu traku?

Stručnjaci savetuju da vozači ostanu pribrani i da ni u kom slučaju ne pokušavaju da voze u rikverc, čak i ako se iza njih formira kolona.

Na svakoj naplatnoj rampi nalazi se dugme za pomoć putem kojeg je moguće stupiti u kontakt sa operaterom. Nakon objašnjenja situacije, operater može podići rampu, izdati odgovarajuću karticu ili dati uputstva za bezbedno plaćanje putarine.

Vožnja unazad na auto-putu i na naplatnim rampama smatra se ozbiljnim saobraćajnim prekršajem, čak i kada se vozilo pomeri svega nekoliko metara.

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Kazne vozači naplatna rampa

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