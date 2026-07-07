U slučaju sudara, posebno naletanja drugog vozila otpozadi, kuka može da izazove znatno veću materijalnu štetu nego što bi nastala da je nije bilo. Umesto da energiju udarca ublaži branik, sila se prenosi preko čvrste metalne konstrukcije, pa oštećenja mogu biti ozbiljnija i skuplja za popravku.

Međutim, ovakva bahatost na ulicama može vrlo lako da se obije o glavu svima koji, svesmno ili nesvesno krše propise. Ukoliko u saobraćajnoj nezgodi veštačenje pokaže da je upravo otvorena kuka prouzrokovala ili uvećala štetu na drugom vozilu, ta okolnost može biti uzeta u obzir prilikom odlučivanja o građanskoj odgovornosti i naknadi štete.

Drugim rečima, vozač koji iz nemara ili bahatosti ostavlja kuku na automobilu kada mu nije potrebna može se suočiti sa zahtevom da nadoknadi štetu koju je upravo ona povećala. O tome, međutim, odlučuje svaki pojedinačni postupak, na osnovu činjenica i veštačenja.

U Srbiji je dozvoljeno da automobil ima kuku za vuču, ali samo uz poštovanje pravila. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), nije dozvoljeno voziti automobil sa postavljenom ("otvorenom") kukom ukoliko na nju nije priključeno priključno vozilo (prikolica).

Najvažnije je sledeće:

Kuka mora biti pravilno ugrađena i za nju mora biti obavljen atest (ispitivanje prepravke vozila), nakon čega se upisuje u dokumentaciju vozila. Ako je kuka fabrički ugrađena ili je naknadno ugrađena po propisima i atestirana, potpuno je legalno voziti automobil sa njom.

U Srbiji nije zabranjeno voziti automobil sa montiranom kukom i kada ne vučete prikolicu, pod uslovom da je ispravna i da ne zaklanja registarsku tablicu ili svetlosnu signalizaciju. Za razliku od nekih evropskih država, Srbija nema opštu zabranu vožnje sa postavljenom kukom.

Kazne i posledice u praksi

Saobraćajne kazne: Ukoliko vas policija zaustavi sa postavljenom kukom, a ne vučete ništa, možete dobiti novčanu kaznu za nepropisno korišćenje opreme.

Problem sa osiguranjem: U slučaju saobraćajne nesreće gde vas neko udari odpozadi, otvorena kuka pravi znatno veću štetu drugom vozilu. Osiguravajuća društva mogu prebaciti deo odgovornosti ili troškova na vas jer kuka nije bila skinuta.

Ako veštak dokaže da je otvorena kuka direktno doprinela većem oštećenju ili unutrašnjoj deformaciji šasije (jer kuka prenosi silu udarca direktno na grede vozila umesto da branik amortizuje udarac), osiguranje ima pravo da umanji iznos isplate štete oštećenom vozaču za određeni procenat (npr. 10 - 30 odsto) zbog doprinosa nastanku veće štete.

Stari tipovi kuka (fiksne): Starije fiksne kuke (koje se šrafe i ne skidaju lako) dozvoljene su samo ako su fabrički ugrađene i atestirane pre uvođenja novih propisa, ali se i kod njih strogo gleda da ne zaklanjaju tablicu.

Pravilnik definišu i da elementi vučnog uređaja koji nisu u funkciji ne smeju da narušavaju gabarite vozila niti da ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, piše Telegraf.rs

Mnogo ozbiljniji problen nastaje u slučaju prisustva neatestirane ili nepropisno postavljene kuke, što može značajno zakomplikovati proces naplate i podeliti odgovornost.

A ako kuka nema atest, pravila o plaćanju štete na vozilu koje je udarilo (prednji deo) se drastično menjaju u korist vozača koji je udario otpozadi. Iako je vozač koji je udario otpozadi često primarni krivac za udes zbog nedržanja odstojanja, šteta na njegovom vozilu se deli ili potpuno prebacuje na vozača sa nelegalnom kukom kroz sledeći pravni mehanizam:

Štetu plaća onaj koji nepropisno koristi kuku

Isplata štete preko osiguranja i podeljena odgovornostU zvaničnom policijskom zapisniku biće konstatovano da je na udarenom vozilu postojala kuka koja nema atest. To znači da je to vozilo bilo tehnički neispravno u momentu udesa.

Regresna naplata: Osiguravajuća kuća vozača koji je udario otpozadi platiće štetu svom klijentu (ako ima kasko) ili će odmah pokrenuti postupak dokazivanja krivice.

Zato otvorena kuka nije pitanje samo zakona, već i saobraćajne kulture. Skinuti je traje manje od jednog minuta, a taj minut nekome može uštedeti hiljade evra štete. Bahatost u saobraćaju često nema cenu dok se ne dogodi sudar, a tada račun može biti veoma visok.

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