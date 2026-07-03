Međutim, dok turisti uživaju u zasluženom odmoru, za nadležne službe odmora nema.

Sada na red dolaze inspekcije, jer od njihovog rada na terenu zavisi količina novca koja će se sliti u državni budžet.

Samo od marta do juna, ciljanim delovanjem koordinacionog tela napisano je 700.000 evra kazni.

"Inspektori koji će svakodnevno biti na terenu u koordinisanim akcijama su: tržišna inspekcija, turistička inspekcija, poreska inspekcija, inspekcija za bezbednost hrane, sanitarna inspekcija", rekao je ministar bez portfelja Milutin Butorović.

U istoj smeni, 110 inspektora, kaže ministar Butorović, biće raspoređeno u osam opština. Pored primorja, prvi put će biti stacionirani u Kolašinu i Žabljaku, odakle će koordinisati operacije na severu zemlje.

Budva je prva opština u Crnoj Gori koja je formirala lokalnu turističku inspekciju.

"Trenutno radimo na tome da svako ko se bavi izdavanjem smeštaja ima dozvolu za izdavanje, ima knjigu i registruje boravak gostiju. Na osnovu toga se puni budžet", rekla je Marijana Strugar, turistički inspektor opštine Budva.

Od 1. aprila do danas, turistička inspekcija Budve je izvršila 680 inspekcijskih nadzora i izdala 19 rešenja o zabrani obavljanja ugostiteljske delatnosti. Takođe, poslato je 280 poziva davaocima smeštaja koji obavljaju ovu delatnost, a do sada nisu bili registrovani.

"Imamo 40 odsto više registrovanih kategorisanih kreveta, kao i preko 40 odsto onih koji imaju dozvolu za obavljanje ugostiteljske delatnosti u domaćinstvu", rekao je sekretar za privredu opštine Budva Miško Konić.

"Već smo na iznosu od preko 700.000 evra samo u pisanim kaznama. Možete zamisliti efekat, osim tih kazni, kada su svi subjekti nadzora shvatili da će se ovo nastaviti", istakao je Butorović.

Na mnogim plažama duž crnogorskog primorja primetno je da sve više prostora zauzimaju ležaljke, a sve manje je slobodno za kupače koji žele da rašire peškire po pesku ili šljunku, iako zakon predviđa da zakupci, ako se ne radi o hotelskoj plaži, moraju da ostave 50 odsto prostora slobodnim.

"Sada mogu da tvrdim da je svako ko u tom trenutku dobije dozvolu za rad uskladio svoje poslovanje sa zakonom. Nakon toga, to je odgovornost turističke inspekcije kao i kontrole pomorskog dobra", rekao je Konić.

Prema rečima Strugara, poruka za one koji posluju u skladu sa propisima je da će imati podršku institucija, dok će se protiv svih koji krše zakon preduzeti odgovarajuće mere.

"Uvek ćemo prvo ići sa prijavom, zatim sa kaznom, a sledeća mera će biti zapečaćivanje objekta, tako da ne znam da li će se to isplatiti subjektima nadzora. Ovako stojim u zaštiti svojih inspektora, to su nalozi koje sam direktno davao", zaključio je Butorović.

Pored pružalaca smeštaja i pravilnosti rada ugostiteljskih objekata, inspektori će, između ostalog, u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kontrolisati i da li se maloletnicima služe alkoholna pića, piše RTCG.

Komunalna inspekcija i komunalna policija će kontrolisati nivo buke i da li vlasnici ugostiteljskih objekata poštuju dužinu radnog vremena. Kontrolisaće se izdavanje čamaca turistima, kao i usluge iznajmljivanja automobila. Krajnji cilj je smanjenje sive zone poslovnih subjekata i fizičkih lica koja obavljaju razne aktivnosti u okviru turističke ponude.

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