Društvena mreža Redit puna je ovakvih iskustava - ljudi objavljuju račune od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dolara i pitaju druge da li je cena realna.

Dok se manje intervencije mogu završiti za nekoliko hiljada dinara, ozbiljniji kvarovi, posebno oni koji zahtevaju razbijanje, zamenu cevi ili hitan izlazak na teren, mogu dostići i desetine hiljada dinara.

Građani sve češće na internetu pitaju - da li su platili realnu cenu ili su "oderani".

Kada pukne cev, procuri bojler ili se zapuši odvod, nema mnogo vremena za biranje. Majstor se često zove u panici, a tek kada problem bude rešen stiže pitanje - koliko ovo zapravo treba da košta?

Na forumima poput Redita sve je više iskustava ljudi koji objavljuju račune i traže mišljenje drugih korisnika. Jedan korisnik opisao je situaciju u kojoj mu je vodoinstalater prvobitno rekao da će posao koštati oko 2.500 hiljade, a ispalo je mnogo skuplje - kada je pšosao završen, čovek je platio 6.000 dinara kompletnu uslugu.

Drugi korisnici su upozorili da cena zavisi od složenosti kvara, pristupa cevima i ugrađenog materijala.

Cena vodoinstalaterskih radova zavisi od više faktora - da li je u pitanju hitna intervencija, koliko traje popravka, da li se menjaju delovi i koliko je kvar komplikovan.

Cene vodoinstalaterskih usluga u Srbiji najviše zavise od vrste kvara, hitnosti intervencije, grada i toga da li je potrebno menjati delove ili samo izvršiti popravku. Građani za manje intervencije uglavnom izdvajaju nekoliko hiljada dinara, dok ozbiljniji radovi mogu da dostignu i desetine hiljada dinara.

Okvirne cene najčešćih vodoinstalaterskih radova:

- Otpušavanje odvoda, sudopere ili lavaboa: oko 2.000 do 6.000 dinara,

- Otpušavanje ve-ce šolje: oko 3.000 do 8.000 dinara,

- Zamena slavine ili baterije: oko 2.500 do 4.000 dinara,

- Zamena ventila: oko 2.500 do 5.000 dinara,

- Popravka ili zamena sifona: oko 3.000 do 5.000 dinara,

- Servis bojlera (čišćenje, sitne popravke): oko 4.000 do 7.000 dinara,

- Zamena grejača ili pojedinih delova na bojleru: oko 3.000 do 6.000 dinara,

- Zamena bojlera (rad bez cene novog uređaja): oko 8.000 do 15.000 dinara i,

- Sanacija curenja cevi: najčešće od 5.000 do 12.000 dinara, ali cena može biti znatno veća ako je potrebno razbijanje zidova ili poda.

Veći radovi na instalacijama i adaptaciji kupatila: često se dogovaraju posebno i mogu iznositi od nekoliko desetina hiljada dinara naviše.

Posebno se naplaćuju hitne intervencije, naročito kada majstor izlazi noću, vikendom ili praznikom. U tim situacijama dolazak na teren može biti skuplji nego tokom redovnog radnog vremena, a konačan račun zavisi od trajanja popravke i potrebnog materijala.

"Najgore je kada ne znaš cenu dok posao već traje"

Građani se najviše žale na jednu stvar - što unapred ne dobiju jasnu procenu.

Jedan korisnik Redita opisao je da je problem nastao kada je majstor tokom popravke predložio dodatne radove, a konačan račun bio mnogo veći od prvobitnog dogovora. Drugi korisnici navode da nije problem platiti kvalitetnog majstora, ali da je problem kada se cena promeni tek nakon što radovi počnu.

Kako prepoznati da li je cena realna?

Stručnjaci savetuju nekoliko pravila:

- tražiti okvirnu cenu pre dolaska majstora,

- pitati da li cena uključuje materijal,

- tražiti račun ili pisanu ponudu za veće radove,

- proveriti više ponuda kada situacija nije hitna.

Jer, kako pokazuju iskustva korisnika, najskuplja greška često nije skup majstor - već majstor kome ne znate cenu dok račun već ne stigne.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.