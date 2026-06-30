Nekada tiho ribarsko naselje na poluostrvu Luštica, prepoznatljivo po mirnom načinu života i tradiciji, poslednjih godina prolazi kroz potpunu transformaciju.

Krašići su danas postali jedna od najtraženijih tačaka u Boki Kotorskoj, privlačeći turiste koji traže specifičan balans - čisto more, privatnost i izolovanost od masovnog turizma, ali i neposrednu blizinu Tivta i modernih primorskih centara.

Za razliku od Budve ili Kotora, gde vlada letnja vreva, Krašići nude znatno mirniji ambijent. Paralelno sa popularnošću, rasla je i ponuda privatnog smeštaja, koja danas zadovoljava najrazličitije ukuse i džepove - od skromnih porodičnih apartmana do luksuznih vila na samoj peni od mora.

Od 50 evra po noći: Gde se krije najpovoljniji smeštaj?

Za goste koji žele pristupačniji odmor na crnogorskom primorju, Krašići i dalje imaju šta da ponude. Najpovoljniji smeštaj ovde se može pronaći po ceni od 50 do 80 evra po noćenju, a ove tarife su najčešće aktuelne van samog špica sezone ili u objektima koji su pozicionirani nešto dalje od obale, iznad magistrale.

U ovu kategoriju uglavnom spadaju manji studiji i jednostavno opremljeni apartmani. Oni su idealna baza za turiste kojima je primarni cilj da istražuju poluostrvo i uživaju u čistom moru, a da istovremeno prođu ekonomski povoljnije.

Srednji cenovni rang: Najtraženija roba u špicu sezone

Najveći pritisak i potražnja tokom jula i avgusta beleži se u takozvanom srednjem cenovnom segmentu. Ovde se cene kreću u rasponu od 80 do 150 evra po noći, a reč je o smeštaju koji nudi odličan odnos cene i kvaliteta.

Za one koji ne žele kompromise kada je u pitanju komfor, prvi i drugi red do mora drže svoje "premijum" cene. Smeštaj sa direktnim, panoramskim pogledom na Bokokotorski zaliv i modernijim enterijerom najčešće košta između 150 i 220 evra po noćenju. Ova kategorija je prvenstveno magnet za porodice i turiste koji cene udobnost i žele da iz dnevne sobe zakorače pravo na plažu.

Na samom vrhu turističke ponude

Krašića nalaze se ekskluzivne vile sa privatnim bazenima, raskošnim terasama i sopstvenim izlazom na more. U špicu sezone, cene za ovakav luksuz startuju od 220 evra po noći pa naviše.

Kada je reč o većim, zasebnim vilama koje primaju grupe gostiju, cene idu i znatno više. Ovaj elitni segment tržišta beleži konstantan rast, naročito među stranim gostima koji u Krašićima vide mirniju, ali podjednako luksuznu alternativu razvikanim mondenskim letovalištima.

Zašto su svi "poludeli" za ovim delom Luštice?

Ekspanzija Krašića nije slučajna i iza nje stoji čista logika tržišta. Blizina tivatskog aerodroma čini ih lako dostupnim za inostrane goste, dok geografski položaj obezbeđuje spektakularan pogled na otvoreno more i zaliv istovremeno.

Dodatni vetar u leđa daje i ubrzan razvoj šireg područja Luštice, koje se na globalnoj mapi pozicionira kao premium turistička zona. Krašići su tako idealno iskoristili blizinu megaprojekata u komšiluku, ali su uspeli da zadrže svoj autentični, mirniji karakter.

Jedno je sigurno - cene i stalni rast potražnje jasno dokazuju da Krašići više nisu skriveni dragulj crnogorskog primorja, već jedna od ključnih i najvažnijih tačaka na mapi domaćeg i regionalnog turizma.

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