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Kristina je otišla da bere jagode i zaradi za more - završila puzeći kroz red od bolova, ali to nije sve

Dok njeni vršnjaci planiraju letovanje i biraju destinacije za odmor, Kristina iz sela kod Smedereva odlučila je da za letovanje ove godine sama zaradi.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.14:13
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Kristina je otišla da bere jagode i zaradi za more - završila puzeći kroz red od bolova, ali to nije sve
Foto: BearFotos/Shutterstock.com
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Izbor je pao na sezonski posao branja jagoda, koji se na prvi pogled čini jednostavnim, ali se brzo pretvorio u fizički težak i iscrpljujući rad. Kristina kaže da je bila svesna da posao nije lak, ali ne i koliko zapravo može da bude težak.

"Mislila sam da će biti naporno, ali ne u toj meri. Prvi dan mi je bukvalno pokazao gde sam pogrešno procenila sve", kaže ona.

Radni dan koji počinje pre zore

Svako jutro počinjalo je rano, pre izlaska sunca. Sa ekipom je biciklom odlazila u susedno selo, na plantažu jagoda.

U početku joj je i sama vožnja delovala prijatno, ali već na terenu realnost je bila drugačija. Rad u polusavijenom položaju, pod suncem, bez dužih pauza, brzo je pokazao koliko je posao zahtevan.

"Posle nekog vremena više ne razmišljaš ni o čemu osim da izdržiš još jedan red", objašnjava Kristina za Bizportal.

Pauze koje postaju najvažniji deo dana

Prva pauza, kaže, ostala joj je u posebnom sećanju.

"Hleb i malo salame, nešto što inače ne bih ni primetila - tada mi je delovalo kao najlepši obrok. I kafa, koja je imala potpuno drugi ukus nego inače."

Na plantaži su radile uglavnom iskusne žene, koje su joj pomogle da nauči ritam rada i lakše izdrži tempo.

"Bile su brze, ali i veoma korektne. Pokazale su mi kako da radim pametnije, da ne trošim snagu bez potrebe."

Iscrpljenost koja dolazi brzo

Nakon nekoliko sati rada, došla je i prva ozbiljna iscrpljenost.

"Osetila sam vrtoglavicu i slabost, jedva sam stajala. Samo sam sela i uzela vodu", kaže Kristina.

Ipak, uz pomoć koleginica brzo se oporavila i nastavila da radi.

"Rekle su mi da je to normalno na početku i da većina novajlija tako reaguje."

Težak posao koji se vremenom "prihvati"

Sledeći dan doneo je još jaču upalu mišića.

"Nisam mogla da se savijem kako treba, ali sam ipak otišla na posao. Vremenom se telo navikne, ili se bar navikneš da ignorišeš bol."

Ono što ju je posebno impresioniralo bile su žene sa kojima je radila, uglavnom u šezdesetim godinama.

"One rade godinama, bez prigovora. Jedna štedi za kuću, druga pomaže porodici. To mi je ostavilo najjači utisak."

Sedam dana rada i 35.000 dinara

Posle nedelju dana rada, Kristina je zaradila oko 35.000 dinara. Kaže da novac ima potpuno drugačiju vrednost kada ga zaradiš fizičkim radom.

"Nije lako, ali ima posebnu težinu. Više ga ne trošiš isto kao ranije."

"Nije lak posao, ali te nauči mnogo"

Kristina ne idealizuje iskustvo. Naprotiv, smatra da sezonski rad nije za svakoga.

"Ovo nije lagan posao i ne treba ga predstavljati kao nešto jednostavno. Ali te nauči koliko zapravo vredi svaki dinar."

Za kraj dodaje:

"Kad znaš koliko si se namučio, drugačije gledaš i na novac i na rad."

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Novac branje Jagode sezonski posao

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