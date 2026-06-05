Iako jedni tvrde da su more, klima i ambijent i dalje nenadmašni, drugi sve glasnije ukazuju na nagli rast cena. Upravo takva diskusija pojavila se nedavno na Reditu, gde su turisti koji su nedavno posetili Hrvatsku podelili svoja iskustva i otvoreno priznali da su ih visoke cene u velikoj meri razočarale i da se zbog toga u budućnosti više neće vraćati na istu destinaciju.

"Hrvatska, volimo te, ali nećemo se vraćati", napisao je jedan anonimni turista, pa otkrio šta ga je navelo na takvu odluku, piše Blic.

"Cene hrane, pića i smeštaja su potpuno sulude"

"Posle nekoliko nedelja provedenih u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španiji, Hrvatska je bila dodatak u poslednjem trenutku našem putovanju, ali se tamo više nećemo vraćati. Cene hrane, pića i smeštaja su neverovatne. Potpuno sulude. A pritom je hrana bila 'dobra', ali bi bez problema zauzela tek peto mesto iza pomenute četiri zemlje.

Tanjir paste koštao je duplo više nego u Italiji, a nije bio ni približno tako dobar. Cene koktela su neverovatne i često prelaze 17 evra. Čaša kućnog crvenog vina uz obrok? Devet, a ponekad i deset evra za malu čašu."

"Jednostavno ne razumem"

Jednostavno ne razumem. Hrvatska je prelepa zemlja, ali njena najveća vrednost nisu ni hrana ni plaže (druge zemlje Evropske unije imaju mnogo lepše i jedno i drugo), već sami Hrvati - zaista su divni ljudi. A čini se da je i njima svega preko glave. Jedna osoba nam je rekla da je čak i ministar turizma kritikovao ugostiteljski i turistički sektor, navodeći da su cene potpuno izmakle kontroli.

Ali zaista, cene u Splitu ili Korčuli čine da Firenca deluje jeftino, dok bi Dubrovnik mogao da postidi čak i Cirih. Nećemo se vraćati, šteta".

"Ni ja se ne bih vraćao"

Ispod njegove objave usledili su brojni komentari, u kojima su se korisnici Redita tvrdili da su i sami primetili nagli rast cena u popularnim turističkim mestima.

"Ovo je tužno čuti, čak i Split izgleda problematično. Dubrovnik je svakako preteran, ali ostatak zemlje je zaista prelep. Bio sam tamo pre deset godina i nije bilo loše van Dubrovnika. Ipak, preporučio bih Crnu Goru, Albaniju i Bosnu pre Hrvatske. Plitvička jezera su bila neverovatna, a Zagreb je bio zabavna prestonica. U suprotnom, ni ja se ne bih vraćao", napisao je jedan korisnik.

"Tri piva i mineralna voda - 60 evra"

Za njim se javila jedna strankinja pa dodala:

"Da, cene u Hrvatskoj su postale potpuno sulude. Moja tetka je bila u Dubrovniku na konferenciji i rekla je da su platili 60 evra za tri piva i jednu mineralnu vodu. Iako je to bilo u lokalu na samoj plaži, to i dalje ne opravdava cenu. Zaista je šteta - moja porodica i ja smo ranije često išli tamo na more, ali sa ovakvim cenama to je postalo nedostupno. Mnogi počinju da se pitaju zašto bi toliko plaćali u Hrvatskoj, kada za isti novac mogu otići u Grčku, Italiju ili Španiju."

Bilo je i onih koji su priznali da su takođe nedavno posetili Hrvatsku, ali da nisu primetili da su cene baš toliko "otišle u nebo".

"Bio sam u Hrvatskoj ovog proleća i, nažalost, deluje kao da ste završili u turističkim zamkama. Nije bila najjeftinija zemlja koju sam posetio, ali je bilo pristupačno", napisao je na kraju još jedan korisnik.

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