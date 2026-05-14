Vlada planira da ponovo uvede nuklearnu energiju uz pomoć malih reaktora nove generacije koje je razvio privatni sektor, a sprovođenje zakona za ovu inicijativu očekuje se kasnije ove godine. Cilj je jačanje energetske autonomije Italije i smanjenje troškova u vreme rastućeg ekonomskog pritiska izazvanog geopolitičkom nestabilnošću.



Meloni je direktno povezala taj potez sa tenzijama, uključujući sukob u koji je uključen Iran, za koji vlada kaže da doprinosi višim cenama energije i opterećuje ekonomiju.



„Jasno je da situacija u kojoj se nalazimo – sa posebno složenim međunarodnim ekonomskim okvirom i postojećim geopolitičkim tenzijama – utiče na rast, troškove energije, konkurentnost kompanija i kupovnu moć domaćinstava“, rekla je Meloni u Senatu tokom poslaničkih pitanja.



Ova objava je izazvala podeljene reakcije opozicionih stranaka tokom debate u Senatu.



Karlo Kalenda, lider centrističke stranke Acione, pozdravio je fokus na energetiku, ali je naglasio da obim krize zahteva sveobuhvatniju strategiju za preduzeća, upozoravajući da ograničene mere neće biti dovoljne.



Stefano Patuaneli iz Pokreta pet zvezdica izrazio je zabrinutost zbog oslanjanja vlade na male modularne reaktore. Tvrdio je da bi oni mogli da generišu znatno više nuklearnog otpada i proizvode energiju po višim cenama u poređenju sa obnovljivim izvorima, piše B92.



Bivši premijer Mateo Renci, lider stranke Italija Viva, bio je još kritičniji, dovodeći u pitanje celokupnu ekonomsku i geopolitičku strategiju vlade. Optužio je da nije bila spremna za razmere energetske krize povezane sa tenzijama na Bliskom istoku.



Šira opozicija je takođe pozvala na strukturiraniji i koordinisaniji odgovor na ekonomske posledice sukoba, a tokom debate je iznet predlog za osnivanje međustranačkog „kriznog štaba“ za energetsku i industrijsku politiku.



Odgovarajući na kritike, Meloni je pozvala na veću saradnju u celom političkom spektru kako bi se rešili strateški izazovi. „U trenutku koji nije lak, trebalo bi da bude manje prostora za polemike, a više za konkretnu debatu o glavnim strateškim pitanjima koja se tiču Italije“, rekla je.





