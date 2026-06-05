Grad Valjevo stavio je na javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije kojim je obuhvaćeno oko 13,5 hektara zemljišta. Najveći deo plana odnosi se upravo na kompleks nekadašnje fabrike Srbijanka, dok manji deo obuhvata područje uz Ulicu Milorada Ristića, gde već postoje stambeni i poslovni objekti.

Plan predviđa transformaciju nekadašnje industrijske zone u moderan prostor namenjen privredi, logistici i poslovanju, uz deo koji će biti rezervisan za stanovanje.

Privreda ostaje dominantna namena

Prema predloženom planskom rešenju, najveći deo prostora biće namenjen privrednim delatnostima, pišu Kolubarske.rs.

Biće omogućena izgradnja proizvodnih i industrijskih objekata koji ne ugrožavaju životnu sredinu, skladišta različitih kapaciteta, uključujući i visokoregalna skladišta, kao i administrativnih i upravnih objekata.

Predviđena je i izgradnja prateće infrastrukture poput garaža, portirnica, trafostanica, nadstrešnica, kotlarnica i drugih pomoćnih objekata neophodnih za funkcionisanje poslovne zone.

Planirani i komercijalni i sportski sadržaji

Pored privrednih objekata, plan omogućava razvoj različitih komercijalnih sadržaja, kao i sportskih objekata i kompleksa.

Na taj način nekadašnji industrijski gigant mogao bi da postane multifunkcionalna zona koja bi privukla nove investicije i otvorila prostor za razvoj različitih delatnosti.

Predviđena i izgradnja stanova

Jedan deo obuhvata plana namenjen je mešovitoj zoni sa pretežnim stanovanjem.

U tom delu predviđena je izgradnja porodičnih kuća sa do četiri stambene jedinice, stambeno-poslovnih objekata, kao i manjih zanatskih i proizvodnih pogona koji ne stvaraju značajno saobraćajno opterećenje niti negativno utiču na životnu sredinu.

To znači da bi deo nekadašnje fabrike u budućnosti mogao da postane novo stambeno naselje.

Građani mogu da daju primedbe

Planom su definisane i površine javne namene koje uključuju postojeće i planirane saobraćajnice, kao i objekte elektroenergetske infrastrukture.

Naručilac izrade plana je valjevska kompanija Publik, dok je za izradu planske dokumentacije zaduženo preduzeće Arhiplan.

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije traje do 15. jula, a građani i zainteresovana javnost u tom periodu mogu da dostave svoje primedbe i sugestije.

Novi život za nekadašnji industrijski simbol

Za mnoge Valjevce Srbijanka nije bila samo fabrika, već simbol jednog vremena i privrednog razvoja grada. Zbog toga planirana transformacija ovog prostora privlači veliku pažnju javnosti.

Iako proizvodni pogoni odavno nisu ono što su nekada bili, kompleks bi uskoro mogao da dobije novu ulogu i postane mesto gde će se razvijati biznis, logistika, trgovina, ali i novi stambeni sadržaji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.