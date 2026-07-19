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Koliko novca vam treba za letovanje u Crnoj Gori? Ovo su cene smeštaja, hrane, ležaljki i parkinga

Sredina jula donela je vrhunac letnje sezone na crnogorskom primorju. 

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.11:00
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Koliko novca vam treba za letovanje u Crnoj Gori? Ovo su cene smeštaja, hrane, ležaljki i parkinga
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Plaže su pune, temperature visoke, a u najpopularnijim letovalištima slobodnih apartmana gotovo da nema. Ipak, ukoliko tek planirate odmor, još nije kasno da pronađete smeštaj po povoljnijoj ceni i organizujete letovanje bez velikih troškova.

Ovo je pregled aktuelnih cena smeštaja, hrane, ležaljki, parkinga i namirnica, kao i savete gde još možete pronaći slobodne apartmane.

Gde još ima slobodnog smeštaja?

Najveća gužva tradicionalno je u Budvi i Bečićima, gde su kapaciteti gotovo popunjeni. Međutim, slobodni termini se i dalje mogu pronaći zahvaljujući otkazanim rezervacijama i last minute ponudama.

Ako želite da uštedite, razmotrite smeštaj u:

  • Ulcinju i na Velikoj plaži,
  • Igalu i Herceg Novom,
  • Baru, Sutomoru i Čanju,
  • manjim mestima u Boki Kotorskoj poput Prčnja, Stoliva i Krašića.

Ova mesta često nude niže cene i mirniji odmor.

Kako pronaći jeftiniji smeštaj?

Ako niste vezani za tačan datum polaska, birajte termine od nedelje do nedelje ili sredinom sedmice.

Preporučuje se i direktan kontakt sa vlasnicima apartmana, jer se tako često mogu izbeći provizije koje naplaćuju platforme za rezervaciju, piše Dnevnik.

Koliko koštaju ležaljke?

Na uređenim plažama komplet koji uključuje dve ležaljke i suncobran košta između 15 i 30 evra.

Na pojedinim plažama van centra moguće je pronaći komplet i za 10 do 12 evra.

Na većini plaža postoje i besplatne zone u kojima možete koristiti sopstveni peškir.

Cene parkinga

U Budvi, Kotoru i Herceg Novom javni parking uglavnom košta između 1 i 2 evra po satu.

Na pojedinim parkiralištima moguće je kupiti dnevnu kartu po ceni od 10 do 15 evra.

Vozačima se savetuje da ne parkiraju na nepropisnim mestima, jer su tokom sezone kontrole veoma česte.

Koliko košta hrana?

Ručak ili večera u prosečnom restoranu koštaju između 15 i 25 evra po osobi, dok su cene u restoranima na samoj obali znatno više.

Za one koji žele da uštede, brza hrana je znatno povoljnija:

  • pljeskavica,
  • giros,
  • parče pice,

koštaju između 3 i 6 evra.

Kafa uz obalu košta od 2 do 4 evra, dok su sokovi i domaće pivo uglavnom između 3 i 5 evra.

Cene u marketima i na pijacama

Cene u marketima uglavnom su slične onima u Srbiji, uz razliku od oko 10 do 15 odsto.

Na lokalnim pijacama mogu se pronaći sveže namirnice po sledećim cenama:

Povrće

  • paradajz – od 1,5 do 3 evra po kilogramu;
  • paprika – od 1,5 do 3 evra;
  • krastavac – od 1 do 2 evra;
  • tikvice – oko 1 do 1,5 evra;
  • crni i beli luk – od 1,5 do 4 evra.

Voće

  • lubenica – od 0,6 do 1 evro po kilogramu;
  • dinja – od 1,5 do 2,5 evra;
  • breskve i nektarine – od 1,5 do 3 evra;
  • grožđe – od 2 do 4 evra;
  • smokve – od 3 do 5 evra.

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Crna Gora cene Smeštaj

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