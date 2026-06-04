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Kupovina zemljišta postaje hit u Srbiji - mnogi veruju da je to bolja investicija od stana

Kupovina stana godinama je važila za jedan od najsigurnijih načina ulaganja novca, ali poslednjih godina na tržištu nekretnina primećuje se zanimljiv trend - sve više građana odlučuje se za kupovinu placeva umesto stanova.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.06.2026.12:38
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Kupovina zemljišta postaje hit u Srbiji - mnogi veruju da je to bolja investicija od stana
Foto: Freepik/Ilustracija
Povećan dečji dodatak
Foto: Shutterstock
 Povećan dečji dodatak
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Rast cena nekretnina, promena životnih navika i želja za dugoročnim ulaganjem doveli su do toga da zemljište postane jedna od najtraženijih vrsta imovine u Srbiji.

Dok su nekada placeve uglavnom kupovali investitori i ljudi koji su planirali gradnju kuće, danas se za ovu vrstu ulaganja odlučuju i porodice, mladi bračni parovi, ali i građani koji žele da sačuvaju vrednost svoje ušteđevine.

Cene stanova menjaju računicu

Jedan od razloga za rast interesovanja za placeve jeste činjenica da su cene stanova u mnogim gradovima značajno porasle.

U pojedinim delovima Srbije za iznos potreban za kupovinu manjeg stana moguće je kupiti plac i ostaviti mogućnost za buduću gradnju ili prodaju po višoj ceni.

Zbog toga deo kupaca procenjuje da zemljište trenutno nudi veći potencijal za rast vrednosti.

Sve veće interesovanje za život van gradskih centara

Poslednjih godina raste interesovanje za placeve u prigradskim naseljima i manjim mestima u blizini velikih gradova.

Mnogi građani sve češće razmišljaju o kući sa dvorištem, više prostora i većoj privatnosti, umesto o životu u višespratnicama i gusto naseljenim urbanim sredinama.

Promena načina rada i mogućnost rada od kuće dodatno su uticali na ovakav trend.

Zemljište kao dugoročna investicija

Za razliku od stana, zemljište uglavnom ne zahteva dodatna ulaganja u održavanje, renoviranje ili opremanje.

Zbog toga ga mnogi vide kao način da dugoročno sačuvaju vrednost novca, posebno u periodima ekonomske neizvesnosti i promena na finansijskim tržištima.

Kupci računaju da bi razvoj infrastrukture, izgradnja novih saobraćajnica ili širenje gradova u narednim godinama mogli dodatno da povećaju vrednost parcela.

Najtraženije lokacije

Posebno interesovanje vlada za placeve u okolini većih gradova poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, ali i u turističkim centrima i planinskim područjima.

Pored stambene izgradnje, raste i interesovanje za zemljište namenjeno vikendicama, apartmanima i manjim turističkim objektima.

Kupovina placa zahteva oprez

Iako zemljište mnogi vide kao dobru investiciju, stručnjaci upozoravaju da pre kupovine treba detaljno proveriti dokumentaciju, vlasništvo, urbanističke planove i mogućnost gradnje.

Lokacija, pristupni putevi i dostupnost infrastrukture često imaju presudan uticaj na buduću vrednost parcele.

Novi trend koji privlači pažnju

Promene na tržištu nekretnina pokazuju da se navike kupaca menjaju. Dok su stanovi i dalje među najtraženijim nekretninama, sve više građana procenjuje da zemljište može predstavljati isplativu alternativu.

Za neke je to prilika da jednog dana izgrade porodični dom, dok drugi u placu vide način da sačuvaju kapital i ostvare dobit u budućnosti.

U vremenu kada su ulaganja sve pažljivije planirana, čini se da nekoliko ari zemlje na dobroj lokaciji za mnoge postaje vrednije od kvadrata u zgradi.

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