Istakli su da je reč o najvećem železničkom projektu u istoriji Hrvatske.



Ponuda pomenute kompanije, u iznosu od 677,06 miliona evra bez PDV-a, izabrana je kao ekonomski najpovoljnija. Nakon što odluka postane pravosnažna, sledi potpisivanje ugovora. Po uvođenju izvođača u posao, predviđeno trajanje radova je pet godina i deset meseci, piše B92.



Pored kompletne rekonstrukcije postojeće i izgradnje drugog koloseka međunarodne železničke pruge, radovi obuhvataju rekonstrukciju stanica i stajališta, denivelaciju ili ukidanje većine železničko-drumskih prelaza, izgradnju zidova za zaštitu od buke, ugradnju novih uređaja i drugih elemenata sistema za upravljanje saobraćajem i signalno-bezbednosnog železničkog infrastrukturnog podsistema, kao i rekonstrukciju i izgradnju novih elemenata i uređaja elektroenergetskog železničkog infrastrukturnog podsistema.



Po završetku radova, brzina na deonici Dugo Selo – Novska iznosiće do 160 kilometara na sat.

