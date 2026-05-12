Da li ste se ikada našli u situaciji da vozite auto-putem i promašite izlaznu traku prilikom približavanja naplatnoj rampi?

Na primer, umesto trake za plaćanje ETC uređajem, završili ste u traci gde se plaćanje vrši isključivo gotovinom ili karticama.

U tom trenutku, kada rampa ne želi da se podigne, mnogi vozači naprave nepromišljen potez, ubace u rikverc i pokušaju da se prebace u željenu traku. Takav manevar u Hrvatskoj može vas koštati 920 evra.

Vožnja unazad ili okretanje na naplatnim rampama je strogo zabranjeno. Prema članu 140. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, minimalna kazna za vožnju unazad ili okretanje na naplatnim rampama je 390 evra, a u evidenciju se unose tri negativna prekršajna poena (ako je doneta pravosnažna presuda).

Razlog za visoke kazne je bezbednost: u okruženju dizajniranom za vožnju samo napred, svako neočekivano kretanje potpuno remeti tok saobraćaja i višestruko povećava rizik od nesreće.

Šta učiniti ako se zaglavite u pogrešnoj traci?

Kada shvatite da ste ušli u pogrešnu traku na naplatnoj rampi - ne paničite. Iako se iza vas već formirala kolona i vozači vam nervozno trube, ostanite mirni. Rešenje vam je na dohvat ruke. U svakoj naplatnoj traci i na svakom uređaju za plaćanje nalazi se dugme za pomoć za pozivanje operatera.

Prilikom komunikacije sa nadležnim, pratite uputstva i dogovorite se o daljem postupku. Operator može daljinski podići rampu, izdati vam karticu ili vas uputiti kako da platite putarinu na licu mesta, a da ne morate da pravite opasne manevre. Šta god da radite, nemojte ulaziti u rikverc, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Vožnja unazad na autoputu se smatra ozbiljnim prekršajem, čak i ako samo pomerite automobil nekoliko metara unazad.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.