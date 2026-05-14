Nemački kancelar Fridrih Merc insistira da građani, pored državne penzije, moraju i privatno da štede za starost.

Tako će deo tereta nemačkog penzionog sistema biti prebačen sa države na građane u okviru najavljene penzione reforme, piše Jens Turau za Dojče vele (DW).

Konfederacija nemačkih sindikata (DGB) ga je izviždala na kongresu, kojem je prisustvovalo 400 predstavnika, zbog penzijske politike koju je kancelar formulisao bez njih.

Inače, nemačka penzija za 45 godina radnog staža i prosečnu platu iznosi 1.835 evra bruto.

Radnici više ne mogu da izdržavaju penzionere

"To je demografija i matematika. Dva zaposlena koja plaćaju doprinose jednostavno ne mogu da podnesu teret finansiranja jednog penzionera u budućnosti", objasnio je Merc u govoru na kongresu sindikata, ističući da će ovo verovatno biti najteža reforma penzionog sistema.

Naglasio je da je prava modernizacija u Nemačkoj predugo odlagana i da sistem ne može da nastavi da funkcioniše kao što je to činio u proteklih 20 godina.

Napomenuo je da broj penzionera raste, a oni žive duže. S druge strane, smanjuje se broj radnika koji bi mogli da održavaju penzioni sistem.

Sindikalci formiraju sopstvenu penzionu komisiju Merc smatra da nemačka ekonomija stagnira već sedam godina i da se u industriji ukidaju mnoga radna mesta.

Pored toga, rast cena energije zbog sukoba na Bliskom istoku najviše pogađa ljude sa nižim prihodima, piše Poslovni dnevnik.

Kancelar je više puta pozivao Nemce da više rade, što je jedan od razloga nezadovoljstva sindikata njime. Nezadovoljstvo sindikalista podstakla je i Mercova odluka da ne uključi DGB u vladinu stručnu komisiju za novi penzioni sistem.

DGB je stoga osnovao sopstvenu komisiju.

Predsednica DGB-a i članica Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD) Jasmin Fahimi slaže se da zemlji hitno trebaju reforme koje će, između ostalog, obuhvatiti i socijalne sisteme.

Ona je jasna da "živimo u vremenu velikih previranja", ali je istakla da se mnogi građani, posebno oni sa niskim prihodima, plaše reformi.

Plaše se da bi one mogle doneti "jednostrana opterećenja i ukidanje prava radnika", prema rečima Fahimi.

Njena stranka, koja je koalicioni partner sa Mercovom Hrišćansko-demokratskom unijom (CDU), je pod pritiskom da se suprotstavi najavljenoj penzionoj reformi. SPD se predstavlja kao zaštitnik onih sa niskim i srednjim prihodima. Međutim, zadovoljstvo njihovim radom, i radom vlade, je na najnižem nivou ikada.

Predlozi za penzije se očekuju pre letnje pauze.

