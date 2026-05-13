Menadžer srpskog porekla Milan Nedeljković, dosadašnji direktor proizvodnje kompanije Be-Em-Ve (BMW), preuzeo je danas na godišnjoj skupštini akcionara funkciju izvršnog direktora nemačkog automobilskog giganta od Olivera Cipsea.

"Sa 'Novom klasom' (Neue Klasse) na puteve donosimo generaciju vozila koja postavlja tehnološke i emocionalne standarde. Profitabilnost i brzina su ključni u ovom dinamičnom okruženju", poručio je Nedeljković prilikom preuzimanja funkcije.

Oliver Cipse se od kompanije oprostio emotivnim rečima, ističući da mu je bila čast da sedam godina vodi "izuzetan tim koji sa strašću oblikuje mobilnost budućnosti", navodi se na veb stranici firme BMW.

Ova smena, koja stupa na snagu 14. maja, označava početak nove ere za bavarskog giganta, u trenutku kada se industrija nalazi na ključnoj prekretnici ka potpunoj digitalizaciji i električnoj mobilnosti.

Ko je Milan Nedeljković?

Prema zvaničnim biografskim podacima "Be-Em-Ve" (BMW) grupe i relevantnim izvorima, Milan Nedeljković je rođen 11. marta 1969. godine u Kruševcu.

Veoma rano, već početkom sedamdesetih godina prošlog veka, njegova porodica se seli u Nemačku, a Nedeljković je odrastao u nemačkom gradu Vupertalu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje pre odlaska na studije u Ahen.

Nedeljković nosi titulu doktora inženjerskih nauka (Dr.-Ing.), a obrazovanje je stekao na prestižnim svetskim fakultetima.

Mašinstvo je studirao u Ahenu, usavršio se na prestižnom Tehnološkom institutu u Masačusetsu (MIT), a doktorirao je na Tehničkom univerzitetu u Minhenu (TUM) 2024. godine.

U BMW došao 1993.

Svoju karijeru u BMW grupaciji počeo je još 1993. godine kao pripravnik, a 2019. godine je postao član Upravnog odbora zadužen za proizvodnju.

Nedeljković važi za stručnjaka sa ogromnim međunarodnim iskustvom, koji je upravljao fabrikama u Oksfordu, Lajpcigu i Minhenu, a njegov mandat na čelu kompanije oročen je do 2031. godine, piše Blic Biznis.

Oženjen je i otac je troje dece, a poseduje dvojno državljanstvo - srpsko i nemačko, naveo je ranije nemački "Manager Magazin".

