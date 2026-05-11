"Današnji sastanak je prilika da razgovaramo o zajedničkim projektima koji će doprineti sigurnosti snabdevanja naših građana i privreda, posebno jer imamo i resurse koji su nam zajednički, kao što je potencijal reke Drine. Srbija prednjači u spremnosti za povezivanje sa evropskim tržištem električne energije, ali je cilj da čitav region postane deo evropskog tržišta i da koristimo sve mogućnosti da imamo za sigurnije snabdevanje naših građana", rekla je ministarka.

Takođe, kako kaže postoji zajednički interes da se razmatra povezivanje gasnim interekonekcijamna, jer su celom regionu potrebni novi izvori gasa, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ministarka je dodala da je Srbija spremna za nastavak aktivnosti na projektu HES Gornja Drina, kad se za to steknu uslovi u okviru BiH.

Podsetila je da je u pripremne radove uloženo oko 15 miliona evra, što apsolutno pokazuje posvećenost ovom projektu i dodala da Srbija preko "Elektroprivrede Srbije" nastavlja da ulaže u zajedničko preduzeće.

Takođe, istakla je da je Srbija otvorena za saradnju na projektu hidroelektrana na srednjoj Drini, gde bi prvi korak bilo sagledavanje postojećeg nivoa tehničke dokumentacije i formiranje zajedničkog radnog tela. Ministri su se saglasili da se pristupi izradi memoranduma o saradnji na projektu izgradnje hidroelektrana na Srednjoj Drini.

Đedović Handanović je predstavila planove Srbije za diversifikaciju u gasnom sektoru izgradnjom gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom.

Na sastanku su razmatrane moguće opcije za bolje povezivanje između Srbije i BiH gasnim interekonekcijama, koje bi doprinele većoj sigurnosti snabedevanja gasom u regionu.

Ministar Lakić naglasio je da treba intenzivirati saradnju na projektima hidroelektrana na srednjem toku Drine, uključujući otvaranje razgovora o mogućim modelima za realizaciju projekata.

Takođe je rekao da je za Federaciju BiH razvoj gasne infrastrukture jedno od prioritetnih pitanja i informisao ostale učesnike o planovima Federacije BiH u ovoj oblasti, uključujući realizaciju projekta Južne gasne interkonekcije i izgradnju gasnih elektrana u BiH.

Ministar Đokić naglasio je potrebu za nastavkom aktivnosti na započetom projektu HES Gornja Drina, s obzirom da su završene studije o proceni uticaja na životnu sredinu i ocenio da postoji veliki potencijal na projektu tri hidroelektrane na srednjem toku Drine, piše Tanjug.

"U ovom trenutku, verujem da gubimo kao region, a posebno učesnici u projektu, zbog toga što ne koristimo potencijal reke Drine", naveo je Đokić.

