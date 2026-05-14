Kaznili ga 50 evra zbog 2 kilometra prekoračenja - kamere kroz Makedoniju snimaju non-stop

Nakon priče Vladimira iz Srbije, koji tvrdi da je kažnjen sa 50 evra zbog svega dva kilometra prekoračenja dozvoljene brzine, mnogi vozači upozoravaju na rigorozne kontrole i novi sistem kamera koji funkcioniše duž čitavog tranzita ka Grčkoj.

„Bukvalno vas teraju da milite po Makedoniji“

Vladimir je svoje iskustvo podelio na društvenim mrežama, upozoravajući građane koji planiraju put kroz Severnu Makedoniju.

"Važno saopštenje za sve naše građane koji planiraju put Grčke preko Makedonije. Makedonija je od skoro kao tranzitna zemlja uvela novi sistem nadzora i kontrole saobraćaja tolerancija na ograničenje brzine je nula" - napisao je Vladimir na Fejsbuku.

On tvrdi da je kaznu dobio zbog minimalnog prekoračenja brzine.

"Prilikom ulaska u Srbiju zbog 2 kilometra prekoračenja dozvoljene brzine od propisane, pisana nam je kazna od 50 evra. Bukvalno vas teraju da milite po Makedoniji i uopšte se ne radi o brizi i bezbednosti učesnika u saobraćaju, već o klasičnom punjenju njihovog budžeta kao tranzitne zemlje" - naveo je on.

Dodao je i da su kamere postavljene gotovo duž cele trase.

"Od Tabanovaca do Đevđelije kamere su na svakih 10 km. Prilikom ulaska u Makedoniju bukvalno ako je ograničenje 50 vozite 45. Ovo će takođe uticati na vremensku dužinu putovanja i na nepredviđene troškove, zato uvek minimum 100 evra ako idete put Grčke preko Makedonije ostavite sa strane ili idite alternativnim pravcem preko Bugarske, dok ne uđete u Srbiju" - upozorio je Vladimir, piše Kurir.

On tvrdi da je veliki broj vozača iz Srbije imao isti problem.

"Juče na graničnom prelazu Preševo bukvalno svaki naš drugi auto prilikom ulaska u Srbiju blinko je u sistemu zbog 'prekoračenja' brzine u Makedoniji. Gotovo je nemoguće da su svi vozili preko dozvoljene brzine" - napisao je on.

Novi sistem kamera „Bezbedan grad“

Od 1. februara u Severnoj Makedoniji funkcioniše novi sistem video-nadzora poznat kao „Bezbedan grad“ („Safe city“).

Kamere su postavljene na magistralnim putevima i auto-putevima, uključujući i trasu prema graničnom prelazu Bogorodica–Evzoni, a nedavno je dodato još pet novih kamera.

Sistem automatski beleži:

prekoračenje brzine

nepropisno preticanje

vožnju u suprotnom smeru

prolazak kroz raskrsnicu mimo propisa

druge saobraćajne prekršaje predviđene zakonom





Kazne se naplaćuju već na granici

Prema informacijama iz Severne Makedonije, kazne za prekoračenje brzine mogu biti naplaćene već na graničnom prelazu.

Kazna za prekoračenje do 20 km/h iznosi 20 evra, za prekoračenje od 20 do 30 km/h kazna je 45 evra, dok za veća prekoračenja može dostići i 300 evra.

Sistem prepoznaje i vozila sa stranim registracijama, pa vozači iz Srbije nisu izuzeti iz nadzora.

Kamere ipak imaju toleranciju

Iako mnogi vozači govore o „nultoj toleranciji“, sistem ipak ima određena odstupanja.

Na putevima sa ograničenjem do 50 km/h tolerancija iznosi 6 km/h, kod ograničenja od 50 do 80 km/h tolerancija je 9 km/h, dok je na deonicama gde je dozvoljeno između 90 i 120 km/h tolerancija 12 km/h.

Gde su postavljene nove kamere

Pet novih kamera postavljeno je na ključnim deonicama puta kroz Severnu Makedoniju prema Grčkoj:

pred isključenje za Skoplje

kod odmorišta Bastion Plaza

nekoliko kilometara nakon Bastion Plaze

posle isključenja za Veles

nakon četvrte naplatne rampe, na izlazu iz tunela

(Kurir)

