Dve strane su postigle preliminarne sporazume o tarifama, poljoprivrednim pitanjima i avijaciji, saopštilo je u subotu kinesko Ministarstvo trgovine. Dalji pregovori o detaljima su još uvek u toku, piše Indeks, prenosi B92.

Privredna komora kao novi okvir

Prema Pekingu, Kina i SAD su se složile da osnuju savet za trgovinu i investicije. Ovaj savet će služiti, između ostalog, za diskusije o smanjenju carina na određene proizvode. Postignut je principijelni sporazum o smanjenju carina na određene proizvode u uporedivoj meri, a Peking je takođe naznačio napredak u trgovini poljoprivrednim proizvodima. Međutim, detalji o carinskim stopama nisu objavljeni.

Avioni u srži sporazuma

U saopštenju Ministarstva trgovine pomenuti su sporazumi o kineskoj kupovini američkih aviona i o isporuci avionskih motora i komponenti Kini. Tramp je ranije rekao da je Kina pristala da kupi 200 Boingovih aviona, ali Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu nije potvrdilo tu cifru kada su ga novinari pitali.

Peking uzdržaniji od Vašingtona

Kineski izveštaj o ishodu samita bio je uzdržaniji od američkog. Dok su Tramp i američki zvaničnici nagovestili velike kineske kupovine nakon sastanka, Peking nije pružio detalje o obimu, vrednosti ili vremenskom okviru sporazuma.

