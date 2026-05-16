„Poljoprivredni proizvođači koji tokom maja zaključe polisu osiguranja useva i plodova ili osiguranja životinja mogu da ostvare 10 odsto popusta prilikom zaključenja polise kasko osiguranja za nosioce poljoprivrednih gazdinstava i članove njihovih domaćinstava, kao i 15 odsto popusta na paket osiguranja domaćinstva paketom ‘čuvar kuće’. Naročito nam je važno što se te pogodnosti mogu kombinovati s benefitima koje naši osiguranici već ostvaruju, kako bismo poljoprivrednicima omogućili još pristupačniju i kompletniju zaštitu“, izjavila je Jugoslava Smiljković Stojanović, direktor Sektora za odnose s javnošću Kompanije „Dunav osiguranje“, na konferenciji za medije održanoj u susret 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Ona je istakla da za Kompaniju predstavlja veliko priznanje to što je ove godine generalni sponzor jedne od najznačajnijih agrarnih manifestacija u regionu, uz zahvalnost organizatorima sajma i Ministarstvu poljoprivrede, sa kojima ostvaruje izuzetnu saradnju u cilju unapređenja zaštite poljoprivredne proizvodnje. Kako je navela, Kompanija kontinuirano radi na unapređivanju usluga osiguranja, jačanju stručnih timova i praćenju savremenih tokova kako bi adekvatno odgovorila na rizike i potrebe osiguranika, s ciljem da bude pouzdan partner i oslonac poljoprivrednicima.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević ocenio je da su klimatske promene u Srbiji izraženije nego u većem delu Evrope, kao i da je poljoprivreda veoma osetljiva grana privrede koja je direktno izložena negativnim uticajima klimatskih promena.

„Zbog toga je neophodno da se proizvodnja osigura kako bi se smanjili rizici i zaštitila egzistencija poljoprivrednika. Ministarstvo poljoprivrede će zajedno sa osiguravačima nastaviti da radi na unapređenju sektora osiguranja u oblasti poljoprivrede“, naveo je Radošević.

Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković izjavio je da je izuzetno važno da se sa ovogodišnjeg sajma pošalje poruka o odgovornosti i zaštiti proizvodnje „Pored svega što država i sistemi zaštite čine, važno je da i sami poljoprivrednici preuzmu odgovornost i osiguraju svoja gazdinstva i imovinu“, rekao je Cvetković.

U okviru programa 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, 7. maja u Beogradu je održana i konferencija u organizaciji Ambasade Češke Republike, zemlje partnera ovogodišnjeg sajma, posvećena razmeni iskustava i unapređenju saradnje u oblasti poljoprivrede i agroindustrije, uz naglasak na značaj međunarodnog povezivanja i jačanja otpornosti sektora.

Tokom 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, koji se održava od 16. do 21. maja, posetioci se na štandu Kompanije „Dunav osiguranje“ mogu informisati o svim aktuelnim pogodnostima, popustima i modelima osiguranja prilagođenim potrebama poljoprivrednih proizvođača.

Sve dodatne informacije o sajamskim pogodnostima, uslovima osiguranja i ostalim uslugama dostupne su putem Kontakt centra 0800 386 286, kao i na sajtu Kompanije Dunav osiguranje.

Poruka ovogodišnjeg sajma je jasna – sigurnost proizvodnje počinje pravovremenom zaštitom, a osiguranje postaje ključ stabilne i održive poljoprivrede.

